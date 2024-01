Vacanze finite. Bianconeri pronti a riprendere gli allenamenti

La pausa a cavallo di capodanno che ha concesso mister Magrini alla sua squadra sta per terminare: domani la Robur riprenderà gli allenamenti sul campo di Uopini, in vista della prima partita del girone di ritorno e del nuovo anno, la gara casalinga con la Fortis Juventus, in programma mercoledì 7. Domenica, invece, l’attenzione di Bianchi e compagni sarà catalizzata sugli altri campi da gioco visto che andrà in scena la prima giornata (i bianconeri osserveranno il turno di riposo). Per Siena-Fortis Juventus mister Magrini dovrà rinunciare sicuramente ad Andrea Morosi (2004), che dopo l’ammonizione rimediata con la Rondinella Marzocco sarà alle prese con la squalifica. Per quanto riguarda invece l’infermeria, se Cristiani aveva ripreso a lavorare con i compagni nei giorni di lavoro post-natalizi, pur non prendendo parte all’allenamento congiunto con il Rosia, da vedere la situazione di Masini che ha proseguito con il proprio programma differenziato. Salvo intoppi, il tecnico bianconero avrà il resto della rosa a disposizione, visto che gli altri giocatori assenti erano alle prese con l’influenza.