"Vallescrivia e Don Bosco pareggiano 2-2 in un importante scontro diretto per i playoff"

Vallescrivia

2

Don Bosco

2

VALLESCRIVIA: Roveri, Matera, Tavella (90’ Bricchi), Zanovello, Watara, Ramos Segarra, Liguori, Leto, Njie (84’ Stefanzl), Fassone, Bortolai (59’ Raiola). A disp. Boccardo, Balbi, Campolo, Mosca, Siddi. All. Cannistrà.

DON BOSCO: Greci, Cuccolo, Antonelli, Berti, Boggio, Mazzantini, Napoletano, Campagni (93’ Pisacane), Raso (51’ Falli), Morettini (51’ Pesare), Di Muri (51’ Romanelli). A disp. Ciardi, Massini. All. Bastianelli.

Arbitro: Corellino di Genova (assistenti Florjana Doci di Savona e Azzarelli di Genova).

Reti: 44’ Matera, 50’ Njie, 70’ e 82’ Cuccolo.

RONCO SCRIVIA – Una doppietta di Cuccolo nel finale consente al Don Bosco di recuperare due gol sul difficile campo del Vallescrivia, in un importante scontro diretto in chiave playoff. Già al 10’ Fassone di testa mette a lato. Al 26’ Campagni calcia a lato in contropiede. Al 44’ padroni di casa in vantaggio con un tiro dal limite di Matera. Ad inizio ripresa al 50’ raddoppia Njie con un gran tiro al volo. Al 55’ Antonelli su punizione calcia di poco alto. Un minuto dopo Greci devia in angolo un tiro di Bortolai. Al 58’ Roveri para in due tempi un tiro dal limite di Campagni. Al 60’ Cuccolo si accentra ma calcia a lato. Al 69’ e al 70’ sempre Cuccolo prima calcia di poco sopra la traversa e poi accorcia le distanze su assist di Berti. Al 72’ Greci è attento su punizione di Fassone. All’82’ Cuccolo fa doppietta siglando il 2-2 scattando sul filo del fuorigioco. Al 94’ il tiro di Berti, smarcato da Cuccolo, è deviato in calcio d’angolo.

P.G.