Valzer delle panchine. Arezzo e Pontedera, duello per Dal Canto

Nel girone B c’è già chi il proprio futuro sta iniziando, o ha già iniziato, a scriverlo. È il caso della Virtus Entella che ha confermato mister Gallo. È il caso dell’Arezzo per il quale un ciclo sembra essersi concluso con l’addio del direttore sportivo Giovannini, al quale potrebbe seguire quello di mister Indiani. Mentre la squadra, uscita di scena nel primo turno dei playoff, è già andata in vacanza. Il Pineto per la panchina pensa a Cudini, il tecnico ex Foggia seguito a lungo la scorsa estate anche dal Rimini. A Gubbio è finita l’era Braglia, ma probabilmente anche quella del ds Mignemi sul quale sembra aver messo gli occhi il Catania. Ritornando ad Arezzo, ma non solo, si vociferà con insistenza un possibile accordo con mister Dal Canto, ex Carrarese. Ma il tecnico è seguito anche dal Pontedera che ha appena ’perso’ mister Canta, passato sulla panchina della Juventus Women. Un po’ a sorpresa. Restano ai margini di tutte queste piste di mercato, le squadre ancora impegnate ai playoff (nel girone B Torres, Carrarese, Juventus Next Gen e Perugia), ma anche Recanatese e Vis Pesaro, alle prese con la gara di ritorno dei playout. Per loro ancora niente vacanze.