Vantaggio San Donato, Pasquali e Piermarini ribaltano il punteggio per una vittoria importante. Il Sansepolcro spezza il digiuno. Successo in rimonta per Bonura

SANSEPOLCRO

2

SAN DONATO TAVARNELLE

1

SANSEPOLCRO (4-3-3): Patata; Del Siena, Borgo, Della Spoletina, Fremura; Piermarini, D’Angelo, Fracassini (72’ Brizzi); Pasquali, Ferri Marini, Orlandi (83’ Grassi).

All. Bonura.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Manzari; Sichi (81’ Forconi), Nobile, Violetta, Giubbolini; Martanelli (81’ Papalini), Calamai, Belli (72’ Panicucci); Barazzetta (60’ Petronelli), Neri, Bellini (60’ Gjana).

All. Collacchioni.

Arbitro: Marco Aurisano di Campobasso.

Reti: 41’ Neri rig., 55’ Pasquali, 61 Piermarini.

SANSEPOLCRO - I nuovi arrivati irrobustiscono il Sansepolcro, i giovani firmano in calce la preziosissima vittoria in rimonta sul San Donato Tavarnelle, unico risultato che sarebbe servito in casa biturgense per dare una svolta alla stagione. Migliora anche la posizione in classifica della squadra di Marco Bonura, al primo successo sotto la sua gestione tecnica. Sono gli ospiti a rendersi più pericolosi con un tiro di Belli al 16’, bloccato da Patata e con una mischia alquanto pericolosa. A questo punto, il Sansepolcro si scuote: volee di Piermarini con palla di poco fuori al 25’ e occasionissima per Ferri Marini, che al 36’ riceve da Pasquali, la trappola del fuorigioco non scatta, ma l’attaccante spara addosso a Manzari. Nel momento migliore dei locali Borgo aggancia in area Bellini e l’arbitro indica il dischetto, con Neri che spiazza Patata. Nella ripresa, Bellini tenta di colpire a freddo alzando troppo la mira, poi è solo Sansepolcro: al 55’, Fremura vede sulla sinistra Fracassini, il cui cross è perfetto per la testa di Pasquali, che sigla il pareggio con la sfera sotto la traversa. Sulle ali del vantaggio, Ferri Marini e compagni insistono e al 61’, al termine di un’azione avviata proprio dal capitano, Del Siena è lesto nel prendere palla e nel girarla a Piermarini, che corona la sua straordinaria prestazione con il rasoterra vincente alle spalle di Manzari. Nel finale, espulso mister Bonura e Sansepolcro che non corre rischi, con in campo anche l’altro neo-acquisto Grassi: al triplice fischio, la tifoseria del Buitoni può alzare al cielo le braccia dopo tre mesi pieni di digiuno.

Claudio Roselli