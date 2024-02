Venturi: "Tau, attento"

Impegno in teoria non proibitivo per il Tau Altopascio nella settima di ritorno. Ma, a Cenaia, gli amaranto troveranno una squadra agguerrita che, quantunque sia penultima in classifica, con la peggior difesa del torneo (46 reti incassate) e il secondo peggior attacco, 20 gol all’attivo, non regalerà sicuramente niente. Le ultime due, come noto, retrocedono direttamente: quindi i pisani devono recuperare punti sulla terz’ultima. In casa arrivano da quattro pareggi consecutivi: tra questi quelli con la capolista Pianese e con il Grosseto. Un segnale inequivocabile che bisognerà approcciare bene il match.

Il team dell’hinterland di Pontedera, in casa, ha battuto, ad esempio, il Poggibonsi 3-0 e non perde a domicilio dal 26 novembre (rovescio per 1-5 contro il Trestina). Tau che deve prestare la massima attenzione: queste gare nascondono sempre insidie, come quella con il Ponsacco ultimo (avanti 2-0, il Tau si fece raggiungere sul 2-2) e quella dell’andata, vinta da Bernardini e compagni in rimonta. Mancherà Zini, appiedato dal giudice sportivo per due turni, dopo il rosso diretto rimediato contro il Livorno. Solita assenza di Andolfi: per gli altri, verifica dell’ultim’ora, prima del match, ma dovrebbero essere tutti disponbili.

In base a questo Venturi deciderà la formazione. A seguire l’impegno di Cenaia, la gara interna al "Comunale" con un’altra big del campionato, il Follonica Gavorrano. "Le tre partite con alcune delle favorite per vincere questo campionato – spiega Venturi – le abbiamo affrontate nella maniera migliore: bilancio ok, con un successo, sul Grosseto, pareggio a Seravezza; peccato per il ko con il Livorno. Contro i labronici meglio noi fino al rigore contro e, poi, il rosso a Zini ha chiuso i discorsi. Ci hanno condannato gli episodi, il risultato più giusto era sicuramente il pareggio. I ragazzi hanno un pochino mal digerito la sconfitta, ma dobbiamo rialzare la testa".

"Il Cenaia? Un impegno difficile. Non c’è da guardare la classifica – spiega il tecnico – , si giocherà in un campo piccolo, magari allentato dalla pioggia. Senza giri di parole, sarà una battaglia, perché per i pisani è una delle ultime possibilità per agguantare i play-out, visto che sono penultimi e le ultime due, come tutti sanno, retrocedono direttamente in Eccellenza".

"Noi giocheremo per vincere – chiosa il tecnico ex Real Forte Querceta – come al solito, con le nostre certezze, la consapevolezza di poter centrare il risultato pieno".

Massimo Stefanini