Venturi: "Tau, ci aspettano tre ‘finali’"

Play-off e play-out in palio per il derby tra il Real Forte Querceta ed un Tau che è, attualmente, quarto e vanta quattro lunghezze di vantaggio sulla sesta che è il Seravezza. Ai play-off le prime cinque. La società ci tiene, è un motivo di orgoglio per proseguire nello step graduale di ambizioni che, nell’ultimo triennio, ha portato all’approdo alla serie "D", mai accaduto prima per Altopascio, alla salvezza nella prima stagione di quarta serie e ai play-off (se arriveranno), alla seconda.

In arrivo un trittico di partite molto difficili, perché con squadre che si giocano molto. A partire proprio dai versiliesi di Forte dei Marmi che hanno un duplice obiettivo: staccare definitivamente la penultima, il Ponsacco (visto che saranno due le retrocessioni dirette) e tentare di migliorare la posizione nelle griglia dei play-out. Di fronte, il secondo miglior attacco, quello amaranto, contro la terza peggior difesa, quella del Real.

Sul fronte formazione, rientrano gli squalificati Lombardo e Antoni, ma è stato appiedato Bruzzo dal giudice sportivo. Sul fronte infortunati, recupera Malva e, probabilmente, possono rientrare in gruppo Zini, Bernardini e Capparella. Fuori, invece, Alessio per l’infortunio di domenica scorsa: per lui stagione finita. Da valutare Quilici che era uscito nel finale contro il Ponsacco.

Venturi, "ex" del Real Forte Querceta, analizza così il match. "Dopo la vittoria contro il Ponsacco, fondamentale non solo per la classifica, ma anche perché è stato un successo ottenuto pur largamente rimaneggiati – afferma – , adesso ci aspettano tre finali. Sì, perché tutti si giocano la vita, tutti hanno da raggiungere il loro traguardo, salvezza o campionato. Il Real Forte Querceta deve stabilizzarsi nei play-out; poi avremo il San Donato Tavarnelle e la Pianese che vorrà vincere il torneo all’ultima giornata. Noi dovremo dare il massimo".

"Mi dispiace – ha aggiunto Venturi – vedere il Real Forte Querceta in questa situazione di classifica: ho trascorso con loro una stagione fantastica; ma noi dovremo fare più punti possibili per i play-off, senza pensare ai sentimentalismi".

"I giovani? Non solo i 2005; allargherei il discorso – conclude il trainer – anche a Quilici o Di Biagio: in campo, domenica scorsa, alla fine ne avevamo sette o otto. La loro crescita passa anche da qualche errore. Ci può stare. Comunque la valorizzazione dei ragazzi è arrivata, ne sono contento, era la mission del club e siamo riusciti nell’intento".

Massimo Stefanini