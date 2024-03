Venturi: "Tau, rush finale"

Trasferta difficile per il Tau nell’undicesima di ritorno. Lo stadio "Lotti" di Poggibonsi è, per tradizione, avaro di soddisfazioni per gli amaranto: nella passata stagione i giallorossi si imposero per 3-0, mentre, all’andata, è finita 2-2. Il Tau lotta per il quinto posto, adesso è sesto dopo il blitz del Seravezza a Città di Castello contro il Trestina. La formazione della Valdelsa, invece, è praticamente salva: più otto sul Montevarchi, ultima squadra, quella valdarnese, classifica attuale alla mano, a disputare i play-out, se il campionato fosse finito domenica scorsa.

Il club della provincia di Siena (anche in "C" per molti anni) arriva da tre successi e quattro ko nelle ultime sette prove, con la perla della vittoria sulla Pianese. Il Tau è ritornato ai tre punti battendo il Figline, dopo i ko con Gavorrano e Sangiovannese. Giovedì prossimo di nuovo in campo, per il turno infrasettimanale pre-pasquale, in casa contro il Trestina.

Situazione infermeria. Bruzzo ha riportato la frattura del setto nasale: appena sarà pronta la maschera ad hoc, sarà a disposizione nel prossimo match. Andolfi è in fase di recupero, dopo l’infortunio contro la Pianese a Natale. Gli altri dovrebbero essere a disposizione.

La formazione amaranto, terzo miglior attacco del torneo, insegue il quinto posto, in chiave play-off. Più un traguardo nobile, come soddisfazione, visto che, purtroppo, i play-off in "D" non garantiscono la promozione, ma solo una graduatoria per eventuali ripescaggi (dando, però, la precedenza alle retrocesse dalla "C").

Il trainer Venturi inquadra così la situazione. "Non scopriamo adesso di aver fatto un’ottima stagione – afferma – : la crescita c’è stata, però si è sempre proposto un calcio ottimo. Con il Figline si è dato seguito al nostro cammino, dopo i ko con Gavorrano e Sangiovannese, anche se le prestazioni erano arrivate lo stesso anche in quelle gare. Se vogliamo rendere questo campionato straordinario, bisogna essere concreti e produrre l’ultimo sforzo. Il Poggibonsi è arrivato secondo l’anno passato, ha una notevole tradizione, probabilmente è deluso, perché pensava di fare un altro tipo di campionato; è squadra che concede poco, pericolosa nelle ripartenze, con giocatori capaci di decidere le partite. Per questo motivo servono attenzione e disciplina: possono cambiare anche in corsa, sia modulo sia giocatori".

"Bisogna – conclude Venturi – ripetere la prova contro il Figline, dove abbiamo concretizzato bene le chances che ci sono capitate".

Massimo Stefanini