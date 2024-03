Versilia più vicino al titolo. Manca soltanto la matematica

Serie C1. Solo la matematica separa il Versilia C5 dalla conquista del campionato, con la conseguente promozione in serie B. Un risultato davvero eccezionale. Nel testa-coda contro il fanalino di cosa Firenze C5 è un 11-1 in assoluta scioltezza. Tris di Tintori, doppio Gambino e centri di Pitondo, De Angeli, Bertoldi e Giannini a referto. “Con il pareggio del Torrita - dettaglia euforico Matteo Paperini - ci manca solamente un punto per festeggiare. Siamo veramente orgogliosi di portare una squadra versiliese ai campionati nazionali”. Classifica: Versilia 66; Torrita 54; Monsummano 53; Città di Massa 48; San Giovanni 47; Alberino 43; Tau Futsal 38; Ibs Le Crete 33; Verag Villaggio e La 10 Livorno 27; Virtus Poggibonsi 23; Deportivo Chiesanuova e Five to Five 16; Gf Rione e Firenze C5 12.

Giovanili. La Under 19 vince 6-2 contro il Midland con il tris di Polloni ed i centri di Lippi, Malfatti e Vagli. Vince anche la Under 15 che regola, con Francesconi e Ciccarelli, 2-0 l’Italgronda Futsal Prato.

Serie C2. Passo falso del Massarosa C5 che perde 4-2 contro lo Scintilla 1945. Non basta la doppietta di Tonelli. “Occasione sprecata - si rammarica Matteo Panconi - perché avevamo la partita in pungo ed invece siamo incappati in una sconfitta opinabile. Quando sbagli troppo sotto porta alla fine la paghi”.

Classifica: San Frediano 59; Futsal Lucchese 56; Futsal Viareggio e Cus Pisa 49; Quattro Squadre 47; Futsal Massa 43; Massarosa C5 42; Margine Coperta 33; Scintilla 1945 26; Montalbano Cecina 24; Elba’97 e Secur Job 21; Toringhese 16; Atletico Viareggio 11, Giovani Granata Monsummano 7.

Sergio Iacopetti