Versilia salvo, Massarosa ai playoff e Atletico Viareggio in ascesa nel Futsal

Versilia salvo, Massarosa/Family Service ai playoff e Atletico Viareggio che continua a risalire in classifica. In ogni categoria il Futsal regala soddisfazioni alla Versilia.

Serie B. Il Versilia/Sgs Gestione Servizi conclude la sua prima storica stagione in cadetteria, con la salvezza già conquistata, con il bel 5-5 con la capolista X Martiri. Tris per Gambino e singoli per Ciardelli e Pitondo. "È stata una stagione fortemente condizionata dagli infortuni, quindi cercheremo di allungare un pochino la rosa a disposizione. Comunque stagione molto positiva", dice Matteo Paperini.

Classifica: X Martiri 47; Villafontana 41; Bagnolese 35; Balca Poggese, Arpi Nova Campi Bisenzio e Italgronda Prato 34; Boca Livorno 33; Versilia/Sgs Gestione Servizi 32; Mattagnese 30; Toringhese 24; Real Casalgrandese 23; Sangiovannese 9.

Serie C2. Il Massarosa/Family Service batte 4-1 lo Scintilla con la doppietta di Roggio ed i singoli di Gennai e Ferrari. "Partita mai in discussione - sottolinea Matteo Panconi -. Siamo stati anche poco cinici a dire il vero. Questi 3 punti ci proiettano alla terza posizione in classifica, posizione che sarebbe importante mantenere per assicurarci il fattore casa negli ottavi di finale dei playoff". Vince anche il Futsal Viareggio 6-3 contro l’Hellas Livorno.

Classifica: Five to Five 50; Quattrosquadre 47; Massarosa/Family Service 45; Slac 44; Massa 41; Toringhese 39; Futsal Viareggio 30; Scintilla 23; Elba 20; Deportivo 14; Virtus Maremma 10; Hellas Livorno 2.

Femminile. L’Atletico Viareggio liquida 7-1 il Futsal Pantere. Alla tripletta di Orsini si aggiungono la doppietta di Giubbolini ed i singoli di Guizzonato e Fossi. "Bellissima vittoria ed un plauso alle ragazze che stanno concludendo la stagione nel migliore dei modi" commenta Stefano Battelocchi.

Classifica: Montebianco Prato 57; Pistoia 50; Firenze 41; Worange Pistoia 33; Pantere 23; Atletico Viareggio e Follonica-Gavorrano 20; San Giovanni e San Giusto 13; Elba 7.

Sergio Iacopetti