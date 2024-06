Verso Euro 2024. La Nazionale del Titano ‘allena’ la Slovacchia del ct Calzona

E’ pronta a tornare in campo la Nazionale di San Marino che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 18) affronterà in amichevole la Slovacchia al Wiener Neustadt Stadion, in Austria. I biancazzurri hanno raggiunto ieri Wiener Neustadt, città austriaca a circa mezz’ora di auto dalla capitale Vienna, nonché sede dell’amichevole ufficiale in campo neutro. "Affronteremo un avversario di grande valore in un incontro proibitivo. Per noi – assicura il commissario tecnico della Nazionale di San Marino Roberto Cevoli – questo appuntamento deve rappresentare un nuovo step di crescita del percorso avviato a gennaio. Le sensazioni sono positive e ci siamo preparati bene per pensare di dare fastidio alla Slovacchia". La squadra di Calzona rappresenta certo un ostacolo complicato "sia per il valore dei giocatori – sottolinea il ct dei titani – che per l’imminente decisione finale in merito alle convocazioni agli Europei. Tanti tra gli slovacchi si giocheranno la possibilità di rientrare nel gruppo che parteciperà a Germania 2024 e vorranno certo mettersi in luce. Al netto di questo, San Marino non vuole recitare il ruolo di vittima

sacrificale. Anche se si tratta soltanto di un’amichevole. "Quella di questo pomeriggio sarà un’opportunità per mostrare coraggio e mentalità – ne è certo Cevoli – La nostra idea di gioco, che vuole essere propositiva e non solamente difensiva, deve essere espressa contro qualsiasi avversario. Con una squadra più organizzata rispetto a Saint Kitts e Nevis (ultimo avversario di San Marino in amichevole, ndr), dovremo farci trovare pronti anche sotto questo profilo". Impianto di dimensioni ridotte e campo neutro, quello di Wiener Neustadt. Condizione particolare anche per la stessa Slovacchia. "Detto delle difficoltà cui andremo incontro oggi nell’affrontare una formazione compatta e competitiva – sono le parole in conferenza stampa del difensore biancazzurro Alessandro Tosi – il fatto di giocare in campo neutro rappresenterà una condizione ambientale differente. Noi restiamo comunque concentrati sul nostro obiettivo, che è quello di ricercare la miglior prestazione possibile e cercare di complicare quanto più possibile la partita della Slovacchia. Ci siamo preparati bene, vediamo come andrà".