Verso gli Europei. Troppa Slovacchia in Austria per la Nazionale di San Marino

Slovacchia

4

San Marino

0

SLOVACCHIA: Rodak; Pekarik (1’ st Obert), Gyomber (32’ st Duris), Skriniar, De Marco; Rigo (23’ st Holly), Hrosovsky, Benes; Suslov (15’ st Tupta), Strelec (15’ st Polievka), Haraslin (1’ st Sauer). A disp.: Dubravka, Ravas, Vavro, Duda, Bozenik, Kadak, Bero, Lobotka, Kosa. All.: Calzona.

SAN MARINO: Colombo; Fabbri (25’ pt D’Addario), Cevoli, Rossi, Tosi (39’ st Palazzi); A. Golinucci (17’ st Mularoni), E. Golinucci (17’ st Mi. Battistini); Berardi (17’ st Pancotti), Contadini, Sensoli; Nanni (39’ st Vitaioli). A disp.: Zavoli, Amici, Franciosi, Valentini, Pasolini, Gasperoni. All.: Cevoli.

Arbitro: Julian Weinberger (Austria). Assistenti: Martin Hofler (Austria) e Mattias Hartl (Austria). Quarto ufficiale: Alexander Harkam (Austria).

Reti: 8’ pt Rigo, 10’ pt Suslov, 36’ pt Haraslín, 13’ st Strelec.

Note - Spettatori 452. Ammoniti: Contadini, Palazzi.

WIENER NEUSTADT (Austria)

Crolla nella prima mezz’ora per poi rimettersi in sesto la Nazionale di San Marino nell’amichevole contro la Slovacchia. Slovacchia e titani tornano a sfidarsi a distanza di quindici anni, nonostante stavolta non ci siano punti in palio. La prima amichevole tra le due selezioni si è giocata in campo neutro a Wiener Neustadt. Nel piccolo impianto poco distante da Vienna, anche un gruppo di sostenitori dei biancazzurri che non hanno fatto mancare la propria spinta ai ragazzi di Cevoli. La Slovacchia sblocca il risultato all’8’ sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite. Colombo respinge lateralmente il tentativo di Benes, ma Gyomber è pronto a rigiocarla al centro dove arriva la zampata vincente di Rigo. Gli uomini di Calzona raddoppiano a stretto giro con Suslov, liberato in area da una bella combinazione

che gli consente di andare in gol col diagonale mancino. I Titani provano a replicare appoggiandosi su Nanni, ma il pallone per Contadini è abbondante. Poco dopo il quarto d’ora il montante torna a incallirsi con Haraslín, su punizione. Al 36’ Haraslín riesce a gonfiare il sacco al suo terzo tentativo personale, colpendo da breve distanza. Nella ripresa lo spartito non cambia e la Slovacchia trova l’acuto del 4-0 dopo poco più di dieci minuti. Si tratta di una perla di Strelec, che raccoglie un suggerimento dalla sinistra per coordinarsi nella battuta volante che fulmina Colombo.