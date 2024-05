Verso il big match dopo aver sconfitto la Vigor Castelfidardo. Atletico Centobuchi in palla. Ora serve l’ultimo sforzo

L’Atletico Centobuchi è in finale dei playoff di Promozione. La formazione di mister Salvatore Fusco ha dimostrato quanto vale, battendo 2-0 una forte Vigor Castelfidardo. Un gol per tempo e la consapevolezza che il sogno Eccellenza non deve finire. Infatti, ora manca l’ultimo passo, quello decisivo. Al varco i Portuali Dorica, una delle sorprese di inizio stagione nel girone A, ma poi sempre più certezza sul campo con un ottimo mix di giovani ed esperti.

Quindi, sarà una sfida molto complessa per la squadra di Fusco che sabato è scesa in campo con la formazione composta da Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, D’Intino, Pietropaolo, Galli, Napolano e Cialini. Così la formazione di Montepdrandone, dopo aver fatto 2-2 contro il Corridonia, ha domato la Vigor Castelfidardo che per lunghi tratti della stagione aveva invece dovuto rincorrere. Infatti, il sorpasso in classifica, per ottenere la seconda posizione nel girone B, era arrivato solo all’ultima giornata. Ovvero battendo 4-3 il Matelica, già fresco di promozione in Eccellenza, approfittando della sconfitta per 2-0 della Vigor Castelfidardo contro il Trodica, poi eliminato proprio dalla formazione anconetana nella semifinale playoff.

Incroci in classifica, e poi sul campo, che hanno dimostrato quanto l’Atletico Centobuchi possa contare su una formazione di alto rango, con lì davanti un giocatore come Napolano. Se bomber Galli ha aperto le marcature alla mezz’ora, nella ripresa ci ha pensato De Cesaris a chiudere i giochi. Ora una settimana di intensi allenamenti per la formazione di mister Fusco, prima del match decisivo contro i Portuali Dorica.

Data, orario e campo di gioco verranno comunicati in questi giorni, con l’avvicinarsi del big match. Ma la voglia di tornare in Eccellenza è grande. Ci vorrà l’ennesima prestazione perfetta vista in queste ultime settimane per tornare nell’elite del calcio marchigiano. Una settimana ancora di alta intensità agli ordini dell’allenatore Fusco.