Verso il derby: Maceratese: "L’ennesimo esame"

"Ogni domenica c’è un ostacolo da superare e adesso pensiamo alla Sangiustese". Mattia Martedì, esterno difensivo della Maceratese, archivia la vittoria nel derby con il Tolentino ed è già proiettato alla prossima sfida. "La strada imboccata – spiega – è quella giusta e domenica dovremo ripetere la prova offerta contro i cremisi in cui abbiamo abbinato prestazione e punti. Con l’arrivo di Pagliari abbiamo pareggiato due gare e vinto quella di domenica scorsa, sin da subito si sono viste buone prove". L’allenatore Dino Pagliari ha guidato la squadra in tre partite. "Ci ha portato la sua esperienza e le conoscenze a livello tattico e tecnico. È riuscito anche a toglierci di dosso la pressione e negli allenamenti tira fuori il massimo da noi: ci ha subito dato una grossa mano". Domenica all’Helvia Recina ci sarà la Sangiustese, una formazione all’inizio accreditata dai favori degli addetti ai lavori. "Ora – osserva Martedì – sono in difficoltà quelle formazioni che in agosto avrebbero dovuto primeggiare, evidentemente ha tirato fuori più del cento per cento chi era considerato inferiore e adesso sta avanti". La Maceratese non occupa una posizione in linea con le aspettative di inizio stagione e la classifica della Sangiustese non consente passi falsi. "Sarà una gara aperta perché entrambe vogliamo i 3 punti". La formazione rossoblù di Bolzan può contare su elementi di valore e non mancano di certo quelli a cui prestare maggiore attenzione. "Non è stato ancora affrontato questo tasto, posso dire che Monachesi è un calciatore di qualità dopo averci giocato assieme due stagioni". E dopo la Sangiustese ci sarà la Coppa Italia con la gara d’andata con il Montegranaro. "Per il momento siamo concentrati sul match di domenica, ma la Coppa è un torneo importante perché è una strada che porta alla promozione. È chiaro che vogliamo arrivare in fondo e sin dall’inizio abbiamo interpretato al meglio le gare di Coppa".