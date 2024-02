Verso il derby: Montefano: "È l’ennesimo esame"

"È una sfida tra piccole realtà che con l’organizzazione e il lavoro delle società stanno facendo le cose in grandi". È quanto dice Nico Mariani (nella foto), allenatore del Montefano, alla vigilia del match che mette di fronte la seconda della classe con il Chiesanuova, terza forza dell’Eccellenza. "Loro – aggiunge il tecnico dei viola – stanno disputando una grandissima stagione con un allenatore che stimo tantissimo e capace di dare subito un’impronta alla squadra. Il Chiesanuova può ambire alla vittoria finale e sta comunque lottando per un posto nei playoff. Del resto parliamo di una formazione che ha una difesa esperta, un centrocampo di qualità e un attacco di assoluto valore. Ecco perché oggi più che mai servirà una prestazione incredibile da parte nostra".

Per questa partita i viola non potranno contare sull’infortunato Latini. La settimana è scivolata via tranquilla in un periodo segnato da buoni risultati per il Montefano. "C’è entusiasmo quando si ha il conforto dei risultati, ma per fare ancora bene servirà oggi fare un altro step, occorre anche restare con i piedi per terra guardando fissi all’obiettivo. Noi non ci nascondiamo, vogliamo disputare un torneo importante ma dobbiamo anche essere realisti perché davanti ci sono squadre forti". È la terza volta nella stagione che s’incontrano Montefano e Chiesanuova. "Ci attende l’ennesimo esame della stagione, dovremo fare i conti con una squadra che sta facendo molto bene e che ha sempre più appreso gli insegnamenti del tecnico". C’è entusiasmo a Montefano. "Anche oggi (ieri) – dice Mariani – i tifosi sono venuti allo stadio".