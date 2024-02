Verso il derby/1. Dell’Aquila: "Montefano può pensare in grande: è quanto ci hanno detto i recenti risultati»

"Sarà una battaglia e una bella gara da vedere tra squadre che giocano bene a calcio". Manuel Dell’Aquila, attaccante del Montefano parla della sfida con il Chiesanuova che mette a confronto i viola, secondi con 36 punti, e gli avversari che hanno 2 punti in meno degli avversari. "Ci sarà da lottare – aggiunge – per vincere". Nelle ultime settimane la squadra di coach Mariani ha infilato una serie di risultati utili e ora c’è da evitare di pensare di essere già arrivati, di essere forti perdendo quelle attenzioni e fame che hanno caratterizzato la formazione. "C’è solo da continuare a lavorare e a curare tanti aspetti, è indispensabile la predisposizione al lavoro perché solo in questo modo è possibile preparare le gare come si deve e fare risultato". Domenica dall’altra parte ci sarà il Chiesanuova che ha dimostrato il suo valore. "Dobbiamo fare una partita da squadra, concentrarci su noi stessi senza pensare agli avversari".

I recenti risultati hanno fatto bene non solo alla classifica dei viola. "Ci hanno trasmesso la consapevolezza che possiamo lottare per obiettivi importanti". In estate Dell’Aquila era andato al Matelica e poi è ritornato. "Qui c’è una società sana, serie, una famiglia in cui ogni componente è unita per il bene del club. A ciò aggiungiamo i dirigenti, i tifosi ci sono sempre vicinie. C’è un clima sereno, e quando stai bene ci sono le premesse perché dal campo possano arrivare le soddisfazioni".