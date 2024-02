Verso il derby/2. Menghi: "Chiesanuova attesa da una gara difficile. Recuperiamo diversi giocatori, anche Sbarbati»

Da queste parti del maceratese è considerato quasi un derby e di certo un Montefano-Chiesanuova con le squadre così in alto in Eccellenza non c’è mai stato. Domenica alle 15 sarà lotta per il vertice tra i viola padroni di casa secondi in classifica e i biancorossi ospiti che sono terzi 2 punti dietro. Un confronto sentito tra formazioni che non sono nemmeno così tanto diverse nel modo di stare in campo, sono entrambe robuste e cooperative del gol. Naturalmente è il Chiesanuova la sorpresa mentre il Montefano già lo scorso campionato era stato capace di chiuderlo al quinto posto. Dopo la festosa vittoria contro l’Azzurra Colli nella domenica del ritorno al "Sandro Ultimi", mister Mobili recupera una pedina preziosa come Badiali. Il centrocampista ha scontato il secondo e ultimo turno di squalifica e tornerà a dirigere le operazioni a centrocampo con la sua qualità. A proposito di mediana potrebbe essere del match anche il grintoso Morettini che non ha giocato domenica a causa di un fastidio muscolare all’addome ma sta recuperando. "Sì stiamo più o meno tutti bene – conferma il ds Ivan Menghi – anche Sbarbati che viene da vari giorni di antibiotici e quindi un po’ ne risente, è normale. Ci attende una trasferta complicatissima, io lo dissi in tempi non sospetti perché già all’andata (vittoria 2-0 del Chiesanuova ndc) ritenevo il Montefano da vertice. L’ideale sarebbe che non si presentassero in campo… perché non hanno punti deboli e vantano un gran collettivo".

Andrea Scoppa