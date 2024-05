Verso il nuovo Pontedera. Ora c’è da trovare il mister

Con la definizione del nuovo assetto societario, il Pontedera può concentrarsi adesso sui due temi più immediati: la scelta dell’allenatore e l’iscrizione alla prossima stagione. Sul primo il direttore sportivo Moreno Zocchi sta continuando i colloqui, ma nonostante che in giro si siano fatti alcuni nomi, anche suggestivi, di concreto fino ad oggi non c’è niente. Tutto al momento è fermo al classico "le faremo sapere" che caratterizza molti finali di colloquio di qualsiasi genere. Probabilmente, come già qualche giorno fa aveva dichiarato lo stesso diesse granata, serviranno ancora un paio di settimane prima che ci sia la fumata bianca. Colpi di scena permettendo, ovviamente, che in questa fase di stagione possono essere sempre dietro l’angolo. Invece sul fronte iscrizione le cose dovranno essere definite assai prima, perché per presentare la domanda di ammissione al campionato di Serie C 2024-25 il termine ultimo e inderogabile è martedì 4 giugno. Entro questa data va infatti consegnata una serie di documenti che la segreteria granata – in particolare la competentissima segretaria Giulia Tanini e il valido team manager Luca Serraglini - già da giorni ha iniziato a preparare e con la quale c’è un importo da versare di 60mila euro: 2mila euro come quota per costi di funzionamento della Lega e progetti associativi, 48mila euro come quota di partecipazione a competizioni ufficiali di Lega Pro e 10mila euro come quota parte corrispettivo Calcio Servizi s.r.l. (iva inclusa). Tuttavia di tale somma entro martedì 4 giugno vanno versati "solo" 5mila euro, mentre gli altri in step già stabiliti.

Così, altri 45mila euro vanno versati in 8 rate di 5.625 euro ciascuna, con scadenza il giorno 28 di ogni mese a partire da settembre 2024 e con termine ad aprile 2025, mentre i rimanenti 10mila euro sono suddivisi in 2 rate da 5mila euro ciascuna, con scadenza rispettivamente il giorno 28 dei mesi di luglio 2024 ed agosto 2024. Sempre entro il 4 giugno va invece garantita la fideiussione di 350mila euro richiesta, rilasciata da banche che figurino nell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, oppure da società assicurative iscritte nell’Albo Ivass o comunque autorizzate, o ancora da società iscritte all’albo unico (ex art. 106 Tub) che abbiano un capitale sociale non inferiore a 100milioni di euro. Anche sotto questo aspetto il Pontedera col nuovo assetto dei soci offre ampie garanzie di copertura.

Stefano Lemmi