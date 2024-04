Verso l’epilogo. Domenica si chiude. L’Asta Taverne non può sbagliare

Si sta avvicinando a grandi passi l’ultima giornata della stagione regolare 2023/2024. La giornata che darà gli ultimi verdetti prima della partenza della post season. Se l’obiettivo del Siena già promosso in Serie D è mantenere l’imbattibilità (23 vittorie e 8 pareggi il cammino compiuto fin qui dalla squadra di Magrini), la Colligiana (che chiuderà al quinto posto comunque vadano i prossimi 90 minuti), il Mazzola e la Sinalunghese, che ha raggiunto la salvezza matematica lo scorso fine settimana, non hanno più niente da chiedere al campionato, per quanto in campo una squadra scenda sempre per vincere o fare il meglio possibile. L’Asta Taverne, invece, deve cercare di chiudere al meglio la regular season per affrontare i play out dalla miglior posizione: gli arancioblù, domenica, andranno a far visita proprio alla Colligiana allo stadio Lotti (il Mazzola ospiterà la Fortis Juventus, la Sinalunghese giocherà sul campo della Baldaccio Bruni). La Robur sarà impegnata invece in casa della Nuova Foiano: ancora da definire se la partita si giocherà su un campo diverso rispetto allo stadio Dei Pini.