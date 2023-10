Verso sabato. Si è fermato di nuovo Paolini

Peccato che la questione Riviera delle Palme abbia negli ultimi giorni distolto l’attenzione dal calcio giocato. Perché la Samb, con il successo sul Riccione ha riconquistato la vetta e questa vittoria, che mancava da più di un mese al Riviera delle Palme, è molto importante. Darà fiducia alla squadra per il buon prosieguo del campionato. Tante le note positive: la squadra non è andata in confusione come con il Fossombrone e ha fatto sua la gara e la panchina si è dimostrata determinante. E se è vero che a vincere i campionati sono le squadre con la panchina lunga allora la Samb è sulla buona strada. Ieri la ripresa degli allenamenti in vista dell’impegno di campionato, sabato, alle 15, in trasferta con il Real Monterotondo. Fuori, per mister Lauro, l’esterno destro Federico Chiatante (2004), sempre per il problema al polpaccio e, ieri, si è fermato di nuovo Simone Paolini per un fastidio muscolare alla pianta del piede. La partenza della squadra per Monterotondo è prevista venerdì pomeriggio.