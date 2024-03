Vescovado batte Monteriggioni 2-0: Ndow e Muja decisivi, Tortoriello pericoloso

Monteriggioni

0

Vescovado

2

UOPINI – Tre conclusioni per il Vescovado (con Ndow, Pianigiani e Corbelli) e due per il Monteriggioni (Tortoriello e Pallini) nel primo tempo. Nella ripresa, dopo una punizione di Tortoriello parata da Papei, al 51’ gli ospiti passano con una punizione di Muja. Al 58’ Silvestrini calcia a fil di palo. E’ il Monteriggioni ad attaccare ed all’83’ con Tortoriello sfiora l’1-1. All’87’ tripla conclusione, prima con Silvestrini e poi due volte con Maiorano, ma Papei salva. Il Vescovado raddoppia al 93’ in contropiede con Ndow.