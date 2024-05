Veterani Titolo regionale. In finale battuto il Siena

La squadra di calcio della Sezione Unvs Targioni-Bacchilega di Massa ha conquistato l’ennesimo titolo regionale Over 40. La formazione Veterani guidata da mister Carducci si è imposta di misura sulla compagine della sezione di Siena col risultato di 2 a 1. Il match, disputato a Pisa sul campo neutro del centro sportivo Porte a Piagge, ha visto la netta superiorità dei massesi che avrebbero meritato di chiudere con un vantaggio più ampio. Le firme sul successo apuano le hanno messe due ex attaccanti della Massese: Fabrizio Pieroni e Federico Tosi, quest’ultimo rivelatosi il migliore in campo della finale. In precedenza i veterani Over 40 di Massa avevano eliminato la sezione di Cecina in una semifinale che si era disputata con la formula del doppio confronto. Il team di Carducci aveva ipotecato la qualificazione già a Cecina dove aveva vinto per 3 a 1. La mazzata decisiva l’aveva poi inferta nel ritorno giocato a Massa e conclusosi con un rotondo 5 a 0.

Ecco i nomi dei protagonisti che si sono guadagnati il titolo di campionato regionale tra i quali molti vantano trascorsi importanti nel calcio dilettantistico ed alcuni anche presenze in quello professionistico: Antompaoli, Baldi, Capovani, Carlesi, Ceragioli, Coli, Della Maggiora, Fagni, Fiacchi, Fusco, Ginocchi, Graziani, Grossi, Lazzini, Lazzini, Lofrese, Luisi, Lupoli, Marangoni, Mosti, Nardini, Passaponti, Piconcelli, Pieroni, Pucci, Rebughini, Ricci, Salini, Tedeschi, Tonarelli, Tosi, Ulivi.

Gianluca Bondielli