Vetrini suona la carica ‘Vogliamo vincere i playoff’

Con un fascino un po’ annacquato" domenica va in scena il derby tra Grosseto e Livorno valido per la semifinale dei playoff: inizio alle 17,30 allo "Zecchini". Mister Malotti dovrà rinunciare allo squalificato Davì e all’infortunato Aprili (distorsione di primo grado). "E’ chiaro che il valore della partita è un po’ cambiato rispetto alle attese – afferma il direttore generale Filippo Vetrini – ma noi vogliamo vincere I playoff perché un pensierino ai posti liberi per un ripescaggio lo facciamo sempre". Intanto il giovane Filippo Fregoli ha firmato il suo primo contratto di lavoro sportivo legandosi al Grosseto fino al 30 giugnp 2026. Intanto da Livorno arrivano messaggi ai tifosi di non seguire la squadra in questa trasferta. Da ieri pomeriggio è iniziata la prevendita dei biglietti: non saranno valide le tessere stagionali di abbonamento e le riduzioni per i tesserati. I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità: oggi 10-13 e 15-18; domani 10-12 e 16-18 all’edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi, Edicola il Semaforo, Tabaccheria 59 e sul circuito Ciaotickets.com. Domenica la biglietteria dello "Zecchini" per i soli sostenitori biancorossi sarà aperta con orario continuato dalle 11. Su disposizione della Questura di Grosseto, i residenti in provincia di Livorno potranno acquistare il biglietto esclusivamente in Curva Sud fino alle 19 di domani con esibizione di un documento di identità in corso di validità.