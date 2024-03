Vetta Sasso-Granamica, che volata

Non smette di appassionare il duello in vetta del girone B di Eccellenza tra Sasso Marconi e Granamica. La capolista guidata da Fabio Malaguti si è dimostrata grandissima squadra aggiudicandosi 2-0 il derby sul campo del Medicina Fossatone di Lorenzo Mezzetti mentre la band di Davide Marchini è riuscita a strappare i tre punti (e a mantenere così lo svantaggio di due lunghezze) sul campo del Masi Torello Voghiera al termine di una partita da cardiopalma: in vantaggio, il team di Minerbio ha subìto il pari al 90’ con un gol non gol, ma, in pieno recupero, ha trovato la zampata vincente con Badiali. Il Castenaso di Sergio Fancelli ha centrato un pari a reti bianche sul terreno del Reno mentre il Bentivoglio, ultimo e ormai condannato alla retrocessione, è stato sconfitto di misura sul campo del Gambettola. Nel girone A, le bolognesi hanno vinto: il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti ha battuto 2-1 il Brescello Piccardo mentre lo Zola Predosa di Enrico Frigieri ha espugnato 2-0 il terreno di gioco della già retrocessa Bagnolese.