Viaccia, scacco alla regina. Agguantata la salvezza

VIAREGGIO CALCIO MPSC: Carpita, Belluomini, Sapienza, Pizza, Benedini, Bertacca, Coppola, Minichino, Ceciarini, Marinai, Chicchiarelli. A disp.: Santini G., Benedetti D., Ricci, Benassi, Fazzini, Lombardi, Scaranna, Brega, Santini M. All.: Santini S.

VIACCIA: Biancalani, Melani, Maiolino, Servillo, Carlesi, Ferroni, Querci, Wahabi, Tomberli, Bastogi, Batacchi. A disp.: Oliva, Torcasso, Piampiani, Avallone, Martin, Medini, Caca F., Bellucci, Fedele. All.: Ambrosio (nella foto).

Arbitro: Argenti di Grosseto.

Reti: 19’ Ferroni, 28’ Tomberli, 55’ Brega.

Note: 89’ espulso Torcasso.

Vittoria incredibile per il Viaccia, che torna a sorridere espugnando il campo della capolista Viareggio e blinda in pratica la salvezza nel girone A di Promozione, raggiungendo quota 35 punti. Parte bene la formazione ospite, che gioca alla pari con la prima della classe nel primo tempo e riesce a mettere in difficoltà i padroni di casa. Al 19’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Ferroni a trovare per primo la via del gol e a portare avanti il Viaccia con un bel colpo di testa. Nemmeno dieci minuti dopo, sempre sugli sviluppi di un corner, arriva anche il raddoppio della formazione ospite, con la mezza girata acrobatica di Tomberli che lascia di stucco portiere e difensori del Viareggio. SI va quindi al riposo con il Viaccia meritatamente avanti di due reti. Nella ripresa il Viareggio si lancia in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe la partita e lo trova al 55’, con Brega che è il più lesto di tutti ad avventarsi su un pallone vagante sfuggito di mano a Biancalani al termine di una feroce mischia in area di rigore. E’ il gol che infiamma la squadra di casa e il pubblico locale. Il Viareggio suona la carica e tenta in ogni modo di scardinare la roccaforte eretta dal Viaccia a difesa del vantaggio, ma la squadra pratese soffre con merito fino al termine e porta a casa i tre punti in palio, rimanendo anche in inferiorità numerica nel finale per il rosso a Torcasso.

L. M.