Vianese, è tutto vero: hai vinto il campionato

Le bastava un punto, e un punto è arrivato: la Vianese si aggiudica il primo posto del girone B di Promozione e vola in Eccellenza. Un punto, dicevamo: è terminata 1-1, infatti, la trasferta di San Felice. Dopo il gol di Piscopo, i modenesi hanno pareggiato, ma poco importa per il risultato finale: la promozione.

La Vianese ha chiuso a quota 82 punti: il Bibbiano/San Polo si è arreso a 81. Ha vinto, infatti, per 2-1 a Baiso con i gol di Ravanetti e Benassi (per gli appenninici sigillo di Cataldo). Non è bastato, però, così come non è bastato all’Arcetana il considerevole bottino di 77 punti. Solo tre kappao per i biancoverdi, di cui uno proprio ieri: ha sbancato Arceto lo Sporting Scandiano col gol dell’ex Predelli (1-0 il finale). Era imbattuta da ben 26 gare l’Arcetana, che ora disputerò il playoff di girone sul campo del Bibbiano/San Polo.

Ha chiuso a quota 41 punti il Vezzano, perdendo in casa col Terre di Castelli NextGen per 1-2. Non basta ai reggiani Traorè a fronte dei gol di Crispino e Voinea. Male anche il Castellarano, che si ferma al nono posto in classifica con la sconfitta in casa con lo United Carpi. Inutile il gol di Bertolani, per i modenesi decisivi Assouan, Paramatti ed Elatachi. Era sfida tra squadre già retrocesse quella tra Atletic Progetto Montagna e Cavezzo (1-3). Vittoria in rimonta per i modenesi con Kolaveri e Pressato (doppietta) che hanno ribaltato il vantaggio reggiano iniziale firmato Mjekra.

I verdetti del girone B. La Vianese in Eccellenza; i playoff, per l’ampio margine di punti creatosi, non vedrà disputarsi il primo turno, ma direttamente la finale che sarà Bibbiano/San Polo-Arcetana (a San Polo il 12 maggio, chi vince può sperare in un eventuale ripescaggio).

In coda alla graduatoria: retrocesse direttamente Quarantolese, Cavezzo e Atletic Progetto Montagna. Il playout sarà affare del Fiorano e del Terre di Castelli NextGen.

Gong finale anche per il girone A, vinto dal Gotico Garibaldina con 69 punti. La miglior reggiana è la Sammartinese, neopromossa piazzatasi al quarto posto con 55 punti e disputerà il primo turno dei playoff sul campo dell’Alsenese (l’altra gara sarà Bobbiese-Castellana Fontana). Ieri, però, ha perso il derby con la Riese per 1-0. Rossoneri vittoriosi all’88’ con gol di Iemmi. Riese che ha chiuso con 50 punti appena fuori dalla zona playoff. Il Boretto è cinque punti sotto, a 45, a metà classifica. Ieri 2-2 col Carpaneto: reti di Carlucci e Cabras, per i piacentini doppietta di Manna.

Il Campagnola ha chiuso a 42 punti, evitando i playout: successo ieri per 2-1 con la capolista Gotico. A segno Vota e Gargiulo al 93’ (per i piacentini gol di Raggi in avvio). Il Luzzara ha vinto a Carignano per 2-1 grazie a Bartoli e a Ligabue al 92’: farà i playout.

I verdetti del girone A. Gotico Garibaldina in Eccellenza; primo turno playoff con Bobbiese-Castellana e Alsenese-Sammartinese. Playout: Carignano-Noceto e Sarmatese-Luzzara. Retrocesse direttamente in Prima Il Cervo e Real Sala Baganza.