Vianese pronta a stappare lo spumante. Salvezza: finale-thrilling nel girone A

Tempo di verdetti per Eccellenza, Promozione e Prima categoria alle prese con gli ultimi 90’ (ore 15.30). Scattano invece gli spareggi in Seconda e Terza categoria (ore 16.30) per 13 club reggiani.

Manca un punto alla Vianese per il salto in Eccellenza da centrare sul sintetico dell’ormai tranquillo San Felice, grazie al margine salito domenica scorsa a 3 lunghezze sul Bibbiano/San Polo. I matildici devono sbancare il campo del Baiso/Secchia anche per respingere l’assalto dell’Arcetana conservando l’argento in vista della finale play-off del girone B di Promozione. Derby pure per i biancoverdi con lo Sporting Scandiano degli ex di turno Iaquinta e Predelli. Finale-thrilling nella coda del girone A: per salvarsi direttamente, il Campagnola deve battere il Gotico Garibaldina da alcune settimane già in Eccellenza, mentre il Luzzara deve sbancare Carignano per agguantare i play-out e sperare nei mancati hurrà di Cervo e Noceto, appaiati ai rossoblù in penultima piazza. Dovrà difendere il quarto posto e relativo pass play-off la Sammartinese che attende una Riese decisa a vendicare l’1-4 dell’andata e a dare un dispiacere a tanti ex. In Eccellenza derby cruciale per il Montecchio che al "Notari" deve battere la Bagnolese per blindare il play-out interno contro la Fidentina, staccata di un punto e di scena sul campo del Rolo già salvo. Nella volata per il secondo posto, la Correggese deve battere il Real Formigine e contare nella mancato hurrà del Terre di Castelli, avanti negli scontri diretti coi biancorossi, nel big-match con la Cittadella già volata in D.

In Prima altro big-match per il Casalgrande che per sigillare l’argento deve battere il Polinago, a sua volta condannato al blitz per centrare i play-off. Nel girone C la Rubierese, con l’obiettivo di restare davanti al San Prospero Correggio per l’unico play-out in agenda, deciderà la volata-promozione rendendo visita alla regina Ganaceto, leader a +3 sul Masone che riceve il già retrocesso Reggiolo. Disperato assalto ai play-off del Daino che deve far scendere a 6 punti il distacco proprio dal Masone.

Dopo una settimana con esonero e reintegro di mister Ariosi, lo United Albinea deve superare l’ostacolo Rapid Viadana per volare in finale play-off di Seconda contro l’Atletico Bibbiano Canossa. In tutti gli spareggi: supplementari in caso di parità che premierà la squadra di casa grazie al miglior piazzamento in campionato.

Eccellenza

Correggese (69)-Real Formigine (44); La Pieve Nonantola (33)-Brescello Piccardo (45); Montecchio (36)-Bagnolese (8); Rolo (42)-Fidentina (35); Salsomaggiore (41)-Fabbrico (44). Promozione

Girone A: Boretto (44)-Carpaneto Chero (42); Campagnola (39)-Gotico Garibaldina (69); Carignano (40)-Luzzara (35); Sammartinese (55)-Riese (47). Girone B: Arcetana (77)-Sporting Scandiano (50); Atletic Progetto Montagna (20)-Cavezzo (18); Baiso/Secchia (40)-Bibbiano/San Polo (78); Castellarano (46)-U.Carpi (55); San Felice (42)-Vianese (81); Vezzano (41)-Terre di Castelli (26).

Prima categoria

Girone B: Boca Barco (35)-Juvve Club Pr (35); Celtic Cavriago (24)-Valtarese (24); Quattro Castella (38)-Palanzano (49).

Girone C: Daino (45)-Solierese (37); FalkGalileo (36)-Viadana (40); Ganaceto (56)-Rubierese (30); Guastalla (49)-Original Celtic Bhoys (34); Masone (53)-Reggiolo (21); S.Prospero Correggio (30)-Povigliese (44); Vis S.Prospero (37)-V. Correggio (42).

Girone D: Carpineti (12)-Smile (58); Casalgrande (59)-Polinago (52).

Seconda categoria

Girone B (play-off semifinale): Viarolese-Fontanellatese; già in finale la Campeginese.

Girone D (play-off semifinale): United Albinea-Rapid Viadana; già in finale l’Atletico Bibbiano Canossa.

Play-out (andata): Sporting Cavriago-Reggio Calcio.

Girone E (play-off semifinali): F.J.Serramazzoni-Boiardo Maer; Real Maranello-Cerredolese.

Girone F (play-off semifinale): Virtus Mandrio-Carpine.

Terza categoria

Girone A (semifinali play-off): Puianello-Biasola; Sp. Tre Croci-Invicta Gavasseto (ore 18).

Girone B (1° turno play-off): Cavriago-Cadelbosco a Rivalta; Corcagnano-Fosdondo; già in semifinale la Plaza Montecchio.