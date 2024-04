Viareggino in evidenza nel castelnuovo. Camaiani fa sognare i suoi tifosi in Garfagnana: "Dopo tanti anni rivediamo un centravanti vero» Il giovane Gianluca Camaiani del Castelnuovo sta entusiasmando i tifosi con le sue prestazioni, segnando una tripletta storica e salendo a quota 12 reti nonostante un infortunio iniziale. Le squadre di categoria superiore stanno già mostrando interesse per il talentuoso attaccante viareggino.