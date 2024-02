Viareggio Cup: oggi i quarti di finale. Il vento dell’Africa e quel legame con Collina

Soffia il vento dell’Africa sulla 74’ edizione della Viareggio Cup-Coppa Carnevale organizzato dal Centro Giovani Calciatori. Soffia sospinto dalla voglia di calcio dei giovani del continente nero. Gente sveglia, piedi sempre più buoni, fiato da vendere e soprattutto forti motivazioni.

Molti di loro hanno un ‘idolo’, il centrocampista Akinsammiro, protagonista due anni fa con la formazione nigeriana dell’Alex Trasfiguration (che perse la finale ai rigori contro il Sassuolo) che ora gioca nell’Inter Primavera ed è stato già più volte in panchina in serie A. Non solo: le quattro squadre nigeriane approdate ai quarti (Beyond, Alex, Mavlon e Ojodu: la quinta africana è il Brazzavile, espressione della Repubblica del Congo) hanno anche un... amuleto a Viareggio, che risponde al nome dell’arbitro (ormai ex, ma numero uno mondiale dei fischietti) Pierluigi Collina.

Infatti proprio Collina diresse la finale per la medaglia d’oro nel torneo di calcio alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996, dove la Nigeria superò in finale l’Argentina. E’ stato il primo successo di una nazione africana in una competizione internazionale alla quale hanno preso parte le formazioni di cinque continenti. Staremo a vedere che cosa verrà fuori. Intanto oggi pomeriggio si giocano i quarti di finale: chi vince ha un posto assicurato sul podio della manifestazione.

Questo il programma odierno, con inizio di tutte le gare alle 15. A Capezzano Pianore, Torino-Beyond Limits; a Marina di Massa, Honved Budapest-Ojodu City; a Santa Croce sull’Arno: Rappresentativa Serie D-Centre National Brazzaville; a Lerici, Alex Trasfiguration-Mavlon. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno tirati direttamente i calcio di i rigori: i tempi supplementari sono previsti solo per la finale.