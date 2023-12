Viareggio ha il big-match. Pietrasanta non può fallire

Chiusura di 2023 importantissima per i destini di Viareggio e Pietrasanta che oggi alle 14.30 entrambe in casa recuperano le gare della 10ª giornata del campionato di Promozione che slittò causa alluvione in Toscana.

Qui Viareggio. Le zebre al Marco Polo hanno lo scontro diretto al vertice con la Real Cerretese. È 1ª contro 2ª (separate da un solo punto) mentre la Pontremolese (3ª a -2 dalla vetta) va a Casalguidi guardando con interesse la super-sfida di Viareggio che sarà diretta da Buchignani di Livorno, coi guardalinee Argiolas di Pisa e Paoli di Piombino. Nella Cerretese il grande assente è il capocannoniere Bouhafa, squalificato dopo il rosso preso al 20’ a Larciano. Nei bianconeri tanti problemi di formazione causa numerose defezioni: Chicchiarelli da 2 settimane non si allena (sembrerebbe pubalgia la sua); Pizza si è stirato (starà fuori 20 giorni); Fazzini ha un infortunio sull’articolazione della clavicola (potrebbe farcela con un particolare bendaggio); Benedetti sta recuperando dallo stiramento ed ha ripreso da pochi giorni ad allenarsi; Danesi fuori fino a dopo le feste per l’incrinazione di 2 costole; Benedini non si è allenato bene causa influenza ma dovrebbe esserci lo stesso. "È la nostra settimana più difficile da inizio anno – dice coach Stefano Santini – con la Cerretese conta ma non è decisiva. Il campionato è lungo". Ufficializzato l’approdo in bianconero della mezzala 2003 Coppola (era al Camaiore in Eccellenza).

Qui Pietrasanta. Il ritorno allo stadio “XIX Settembre“ il Pietrasanta vuol farlo coincidere col ritorno ai 3 punti. Dopo le 2 brutte sconfitte di fila la panchina di ’Max’ Bucci è in bilico: il sentore è che se oggi non vince col Dicomano salta, con ’Beppe’ Della Bona (in foto) pronto al subentro. Intanto già fatti movimenti di mercato: escono Cristian Salini (Torrelaghese), Pardini (Capezzano) e il “big“ Vettori (Lampo Meridien); entra la punta Gianmarco Mancini (dalla San Marco Avenza). Nel Pietrasanta poi oggi mancano Genovali e il 2003 Bonuccelli. Arbitra Ghelardoni di Pisa, assistito da Particelli di Carrara e Mori di Livorno.