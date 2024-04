Viareggio in crisi. Debacle in casa. I tifosi contestano

Viareggio

VIAREGGIO (4-3-3): Carpita; C. Belluomini (35’ st M. Santini), Benedini (15’ st Fazzini), Bertacca, Sapienza; Coppola (15’ st Ricci), Pizza (3’ st Brega), Minichino; Marinai, G. Ceciarini (20’ st Scaranna), Chicchiarelli. All. S. Santini.

VIACCIA (4-2-3-1): Biancalani; Melani, Carlesi, Maiolino, Ferroni; Wahabi, Servillo; Batacchi, Bastogi (Piampiani), Querci (Medini); Tomberli (Fedele). All. Ambrosio.

Arbitro: Argenti di Grosseto.

Reti: 13’ pt Ferroni, 28’ Tomberli; 10’ st Brega.

Note: espulsi da fuori il massaggiatore Bertolani al 19’ pt e Torcasso al 47’ st; gialli a Pizza, Ricci, Bertacca e Biancalani.

VIAREGGIO – Male male le zebre, che perdono partita (col Viaccia in casa) e testa solitaria della classifica. Finisse oggi il campionato sarebbe spareggio col Pietrasanta (che quando a fine dicembre lo prese Della Bona era a -13... e ora è a pari punti) per l’assegnazione del titolo. Ma mancano ancora due turni e adesso può davvero succedere di tutto. L’ambiente però a Viareggio è una polveriera, con la tifoseria in contestazione. E la squadra non vince da un mese (2 punti fatti nelle ultime 4 gare). Il Viaccia passa in vantaggio su dormita della difesa viareggina su palla inattiva: angolo di Bastogi col sinistro a rientrare a mezz’altezza sul primo palo con Ferroni che di testa non deve nemmeno saltare. Poi Pizza ha la peggio in un contrasto, viene soccorso e esce un attimo per farsi medicare a bordocampo: nel frattempo l’arbitro assegna il corner che viene fatto battere col Viareggio in 10 contro 11 (da lì l’espulsione per proteste del massaggiatore viareggino Bertolani) e in fotocopia al primo viene preso nuovamente sul primo palo, stavolta con bomber Tomberli che infila in acrobazia spalle alla porta deviando quel tanto che basta la palla per beffare Carpita. Le zebre sono i bambola, sotto di 2 gol in casa. All’intervallo un folto gruppo degli ultras tenta di avvicinarsi agli spogliatoi. Nella ripresa il Viareggio accorcia col subentrato Brega e prova a pareggiarla con cambi offensivi... ma non ci riuscirà. E adesso sarà una settimana assai difficile.