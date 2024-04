Viareggio ok. Riscatto bianconero. Si assapora la festa?

maliseti seano

MALISETI SEANO: Mardale, Badiani, A. Menichetti, Bambini, Peschi, Robi, Cavalieri, Picchianti, Silva Reis, Rudalli, Sinteregan. (A disp.: Corradi, Baldi, F. Menichetti, Asara, Llana, Paoli, Perillo, Aiazzi, Shiqeri). All. Alessandro Di Vivona.

VIAREGGIO: Carpita, T. Ricci, Benedini, Bertacca, Sapienza; Benassi, Pizza, Minichino; Marinai; Brega, Chicchiarelli. (A disp.: G. Santini, C. Belluomini, Benedetti, Fazzini, Coppola, Nelli, Scaranna, G. Ceciarini, M. Santini). All. Stefano Santini.

Arbitro: Ginevra Giovanili di Arezzo (assistenti Alessio Mangoni e Fabio Nesi di Pistoia).

Reti: 53’ Bertacca, 70’ C. Belluomini.

MALISETI – Torna immediatamente primo da solo il Viareggio, a + 3 sul Pietrasanta (e a +1 sulla Real Cerretese). Dopo la settimana delle polemiche, dei veleni, dei confronti e dei silenzi (stampa e soprattutto social)... ecco che le zebre fanno il loro dovere a Maliseti vincendo “all’inglese“ con 2 gol nella ripresa del difensore Luca Bertacca e del duttile terzino-centrocampista Cosimo Belluomini. Col Pietrasanta sconfitto a sorpresa sempre in terra pratese (... in molti viareggini quasi non ci credevano quando arrivavano le notizie addirittura del 3-0 da Montemurlo) ecco che la squadra bianconera di Stefano Santini ha il match-point per andare in Eccellenza domenica prossima: se batte il Casalguidi il 5 maggio al Marco Polo Sports Center sarà promosso lasciando a Cerretese e Pietrasanta la strada dei playoff per provare a salire.

Per un Viareggio che ride ieri c’è stato un Maliseti che ha pianto, retrocedendo matematicamente in anticipo in Prima categoria. Nel primo tempo lo 0-0 ha rispecchiato il grande equilibrio in campo. E all’intervallo, fra un malumore e l’altro, la tifoseria viareggina ha cercato di dare un ulteriore stimolo ai giocatori. Nella ripresa, complici pure le notizie che arrivavano da Montemurlo, il Viareggio si svegliava di colpo dal torpore e passava in vantaggio con "l’uomo della provvidenza" Bertacca. Poi il subentrato Belluomini definiva il 2-0. Inutile il palo colpito da Asara nel finale. Il match non si riapre.