Viareggio-Pietrasanta, derby atteso. A Camaiore arriva la Buffa Massese

Il derby in Promozione è il piatto forte della domenica del calcio dilettanti in Versilia: il campo principale infatti domani sarà il Marco Polo Sports Center, dove alle 15 si affrontano Viareggio e Pietrasanta. Altra partitissima di giornata è Camaiore-Massese in Eccellenza, alle 14.30 al Comunale. In Serie D gioca in casa il Real Forte dei Marmi Querceta mentre è fuori il Seravezza Pozzi. Intanto sul mercato altro colpo in entrata del Grosseto che riporta in Maremma l’attaccante Manuel Nocciolini... mentre il Livorno ha perso per infortunio Cesarini (stagione finita per la rottura del crociato). Ma vediamo il programma dettagliato delle “nostre“ dalla D in giù fino alla Seconda categoria.

Serie D (21ª giornata). Nella quarta del girone di ritorno il Seravezza Pozzi attualmente scivolato terzo in classifica dopo esser stato a lungo secondo e per una settimana anche primo vuole riscattare le due sconfitte consecutive senza segnare (entrambe 1-0, con Grosseto e San Donato Tavarnelle). Domani alle 14.30 i verdazzurri saranno ad Orvieto senza gli squalificati Coly (che sconta l’ultima delle tre giornate rimediate col Montevarchi) e Bedini. Da valutare le condizioni fisiche di Nannetti. In casa gioca invece il Real Forte dei Marmi Querceta che, reduce da 4 risultati utili di fila (di cui però 3 pareggi), ospita al “Necchi-Balloni“ la Sangiovannese: altro scontro diretto di vitale importanza, dato che le due squadre sono in zona playout, separate da appena 5 punti (19 la Sangio, 14 il Real FQ).

Eccellenza (19ª). Vuole il riscatto dopo aver fatto solo un punto nelle ultime tre partite e cerca il primo squillo da 3 punti nel girone di ritorno il Camaiore che però domani al Comunale trova la squadra più in forma del momento in Eccellenza: la Massese che sotto la cura Del Nero ha svoltato. Tutta da gustare la sfida nella sfida tra i bomber Geraci e Buffa (il centravanti apuano ha fatto 14 gol in 10 partite da quando è tornato a Massa). Nei bluamaranto rientrano Da Pozzo dalla squalifica e il grande ex Zambarda dopo gli acciacchi.

Promozione (20ª). Qui siamo alla terza dopo il giro di boa ed il calendario offre il derby Viareggio-Pietrasanta (4ª volta che va in scena in stagione tra campionato e coppa). Nelle zebre out il 2004 Sapienza (squalificato), Chicchiarelli (si è strappato) e più no che sì Bertacca e Fazzini. Nei biancocelesti da valutare il recupero di Togneri e Bondielli mentre non ci saranno di certo per squalifica sia l’ex Samuele Ceciarini sia il 2003 Bonuccelli.

Prima categoria (18ª). Nel girone A va fuori casa il Forte dei Marmi, che ha perso Vaira per grave infortunio, di scena sul campo del Tempio Chiazzano. Gare interne per il Capezzano (con la Folgor Marlia al “Cavanis“ ed il Corsanico (col Pescia a “Le Colline“). Nel girone B invece la Torrelaghese va a Tirrenia.

Seconda categoria (18ª). La squadra più in forma del momento in Versilia si chiama Massarosa (reduce da 6 risultati utili di fila di cui 5 vittorie consecutive) e domani ospita la Filattierese. In casa pure il Lido di Camaiore, con la Fivizzanese. Trasferta sul campo del Monzone invece per lo Sporting Camaiore.