Viareggio Women’s Cup. Torneo in rosa con quattro squadre iscritte

Saranno soltanto quattro le squadre Primavera femminili che prenderanno parte alla 5ª edizione della Viareggio Women’s Cup, in programma da martedì 13 al successivo martedì 20 febbraio all’interno delle date del Torneo maschile Under 18 che inizia invece lunedì 12 febbraio per finire due settimane dopo con la finalissima allo stadio “Ferracci“ di Torre del Lago di martedì 26 febbraio. Le quattro squadre femminili presenti alla Coppa Carnevale 2024 saranno il Milan (campione uscente), la Rappresentativa Under 19 della Lega Nazionale Dilettanti, il Livorno e le americane del Westchester United. La formula (assai ristretta) del torneo prevede un girone all’italiana con tutte contro tutte: le prime due classificate disputeranno poi la finale (che andrà in diretta televisiva sulla Rai). Nel 2023 si sono imposte le rossonere, superando in finale ai rigori la selezione della Lnd.

Intanto, fra le curiosità che legano presente nel calcio che conta e storico passato al Torneo di Viareggio, emerge la storia del difensore portoghese Tiago Djaló, l’ultimo acquisto di gennaio della Juventus in Serie A. Anche Tiago Djaló ha un passato alla Viareggio Cup del 2019: il 24enne lusitano (il suo compleanno è il prossimo 9 aprile) è stato impegnato nell’edizione numero 71 del “Viareggio“, quando da pochi giorni indossava la maglia del Milan. Con la Primavera rossonera Djaló disputò due partite della fase a gironi, la prima contro lo Spezia allenato dal viareggino Alessandro Pierini e con in campo il difensore viareggino classe 2001 Luca Bertacca (fu vittoria del Milan per 3-2... e fra i suoi compagni in rossonero c’era pure il figlio e nipote d’arte Daniel Maldini), la seconda invece contro i belgi del Bruges che in campo schieravano il talentino fiammingo Charles De Ketelaere (il match finì ai calci di rigore: 2-2 al 90′ e 6-5 per il Bruges dopo i tiri dal dischetto che sancirono l’eliminazione del Milan).