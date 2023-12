Victor, arriva il Forlì. Un derby per il riscatto

È un derby che pesa come il piombo quello che oggi, davanti al pubblico amico di Acquaviva, il Victor San Marino giocherà contro il Forlì. Basta dare una sbirciatina alla classifica per rendersene subito conto. In Repubblica saliranno tanti tifosi biancorossi e la squadra di Cassani, davanti a un pubblico delle grandi occasioni, vuole subito rifarsi dopo il passo falso dello scorso turno contro il Certaldo ultimo della classe. Niente cali di tensione, quindi, per i biancazzurri che continuano a viaggiare a due soli punti dalla capolista Ravenna, ma con tante agguerrite inseguitrici alle spalle. Vuole dare continuità, e magari iniziare veramente a stupire, lo United Riccione che va a bussare alla porta della Matese penultima della classe. I biancazzurri sono reduci dall’ottimo pareggio casalingo contro il Campobasso, ma anche dalla vittoria contro il Termoli. Due settimane da quattro punti per la squadra di mister Riolfo che vuole smettere di andare in altalena. Il presidente Cassese, già da più di qualche giorno, si è riaffacciato sul mercato per correggere il tiro, rispetto a quanto fatto la scorsa estate. E, dopo Diambo, appena qualche giorno fa si è infilato la maglia biancazzurra anche l’attaccante Samb che già da oggi sarà a disposizione di mister Riolfo. Una freccia in più a disposizione per iniziare a trovare quella continuità che sin qui, nonostante le ambizioni, la squadra della Perla Verde non ha mai avuto.

Serie D (14ª giornata, ore 14.30). Girone D: Aglianese-Mezzolara, Carpi-Sammaurese, Corticella-Certaldo, Fanfulla-Prato, Lentigione-Imolese, Ravenna-Progresso, Sant’Angelo-Borgo San Donnino, Sangiuliano City-Pistoiese, Victor San Marino-Forlì. Classifica: Ravenna 28; Victor San Marino 26; Lentigione, Imolese 24; Pistoiese 22; Corticella, Carpi 21; Fanfulla 20; Forlì 19; Sant’Angelo 17; Aglianese 16; Progresso, Prato, Sammaurese 15; Sangiuliano City 13; Mezzolara 11; Borgo San Donnino, Certaldo 9.

Girone F: Atletico Ascoli-Fossombrone, Campobasso-Sambenedettese, Chieti-San Nicolò Notaresco, L’Aquila-Vastogirardi, Matese-United Riccione, Real Monterotondo Scalo-Termoli, Roma City-Alma Juve Fano, Tivoli-Sora, Vigor Senigallia-Avezzano.

Classifica: Sambenedettese 29; Campobasso, Chieti, Avezzano 24; Fossombrone, L’Aquila 21; San Nicolò Notaresco, Roma City 20; Vigor Senigallia 19; United Riccione 17; Sora 16; Real Monterotondo Scalo 13; Tivoli, Alma Juve Fano, Atletico Ascoli, Vastogirardi 12; Matese 11; Termoli 9.