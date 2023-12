Vigor, chiudi bene al Bianchelli: "In campo servirà tanta qualità"

di Nicolò Scocchera

L’ultima partita dell’anno davanti al pubblico amico è l’occasione giusta per trovare un pizzico di continuità nei risultati. Dopo la roboante vittoria di Vastogirardi, la Vigor torna al "Bianchelli" per concedere il bis contro il Riccione. Sarà dura, ma c’è ottimismo, tuttavia il sogno di accantonare la questione infortuni si è miseramente sgretolato: il problema al polpaccio accusato in settimana da Denis Pesaresi è tornato a tormentare l’attaccante di Senigallia che chiuderà il 2023 in tribuna.

"È una brutta tegola l’infortunio del capitano, purtroppo abbiamo dovuto centellinare le sue presenze a causa di questo problema che lo ha costretto ad allenarsi a singhiozzo – dice il mister della Vigor Aldo Clementi –. Mi auguro di ritrovarlo per la trasferta di Termoli, l’infortunio non è così grave, molto dipenderà da lui, ma non possiamo forzare i tempi. La sosta è provvidenziale, spero di ritrovare anche Bucari e Capezzani alla ripresa del campionato. Le stagioni non sono tutte uguali, a volte gli esperimenti sono indispensabili – rimarca l’allenatore –. Non abbiamo mai focalizzato tutte le nostre soluzioni d’attacco su un giocatore, quindi dover ovviare all’assenza di Pesaresi non sarà così difficile".

Recuperati Baldini, Serfilippi, Bartolini e Mori, il punto interrogativo rimane il minutaggio che può garantire Antonio Broso. "Il ragazzo è limitato da questo fortissimo dolore al piede, sicuramente sarà della partita, ma devo valutare le modalità di impiego – rimarca il tecnico –. Facciamo i conti con chi c’è, lo dico sempre, ci aspetta una settimana molto intensa e dobbiamo focalizzarci su un appuntamento alla volta. Il Riccione è davvero forte, soprattutto nel reparto offensivo. Al di là del valore degli avversari, la Vigor deve mettere in campo la qualità che ho apprezzato domenica scorsa".

Il Riccione può contare su alcuni attaccanti molto temibili, su tutti l’ex Pineto Maio ed Antonio Ferrara, secondo miglior realizzatore del girone alle spalle di Di Renzo. A centrocampo però, mister Riolfo avrà un’arma in meno visto che venerdì pomeriggio Matteo Callegaro ha lasciato la Romagna per accasarsi alla Luparense. Sarà una sfida complicata per la Vigor e per Clementi che dovrà ridisegnare l’attacco. Molto probabilmente il classe 2005 titolare sarà Balleello, al suo fianco Kerjota e Zammarchi che potrebbe esordire nell’undici di partenza di fronte al pubblico senigalliese, Broso invece entrerà a gara in corso.

Infine il mercato: l’addio del portiere Alessio Sarti impone alla Vigor un altro acquisto. Il prescelto è Alberto Barzanti, classe 2004, che nel corso della prossima settimana dovrebbe liberarsi dal Notaresco per tornare nella spiaggia di velluto.