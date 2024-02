Vigor, cinquina del Campobasso. La capolista sbanca il Bianchelli

VIGOR

2

CAMPOBASSO

5

VIGOR (4-3-3): Barzanti 6, Scheffer 5,5, Tomba 5,5, Magi Galluzzi 5,5, Beu 5,5 (45’st Bucari s.v.), Romizi 6,5, Gambini 6 (45’st Pesaresi A. s.v.), Baldini 5,5 (26’st Capezzani 6), Kerjota 6, Pesaresi D. 5,5 (36’st Balleello 6), Zammarchi 6 (15’st Broso 6). All. Clementi.

CAMPOBASSO (4-1-4-1): Esposito 6, Di Filippo 6,5, Nonni 6,5, Bonacchi 6,5, Parisi 6,5, Coquin 8 (36’st Abonckelet 6), Grandis 7, Maldonado 7, Serra 6 (22’st Pontillo), Lombari 7,5, Di Nardo 6,5. All. Pergolizzi.

Arbitro: Vailati di Crema.

Reti: 13’pt Pesaresi (V), 19’pt Coquin (C ), 10’st, 40’st Lombari (C), 14’st Maldonado (C ), 44’st Kerjota (V), 50’st Grandis (C).

Note: spettatori 2.000 circa. Ammoniti: Pesaresi D. (V), Tomba (V), Kerjota (V), Serra (C ), Maldonado (C ), Broso (V).

di Nicolò Scocchera

La Vigor Senigallia cade sotto i colpi della capolista Campobasso. Un festival del gol che punisce in maniera eccessiva gli uomini di Aldo Clementi anche se 5 reti subite in casa sono decisamente troppe. I senigalliesi se la sono giocata fino alla fine, nel finale però le maglie difensive vigorine si sono aperte e i "lupi" molisani hanno avuto la possibilità di mettere in mostra tutto il potenziale offensivo di cui dispongono.

La cronaca. Campobasso aggressivo, Vigor più pericolosa, tant’è che a ridosso del quarto d’ora i padroni di casa trovano il vantaggio: Zammarchi viene steso in area da Coquin, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Denis Pesaresi non lascia scampo ad Esposito. L’euforia vigorina viene spenta sei minuti più tardi grazie a un gol di pregevolissima fattura di Coquin che da posizione defilata lascia partire una conclusione che termina sotto l’incrocio. Il match continua a essere equilibrato e avvincente. La Vigor, senza alcun timore reverenziale, attacca e si propone, ma deve ringraziare il giovane Barzanti che sul finale di frazione salva miracolosamente il risultato disinnescando il tiro a botta sicura del solito Coquin.

Si riparte senza cambi, ma il Campobasso mette in campo tutt’altro ritmo e con uno splendido tiro a giro di Lombari, servito dal solito inesauribile Coquin, trova il vantaggio. La Vigor non ha neppure il tempo di rialzare la testa che una punizione da 30 metri di Maldonado si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Barzanti. Due reti in una manciata di minuti che disintegrano l’entusiasmo vigorino. I rossoblu di Senigallia provano comunque a riaprire la contesa, ma i conti li chiude il Campobasso con Lombari che approfitta di uno svarione difensivo della Vigor. Il finale è una corrida e si materializzano altri due gol: prima Kerjota accorcia le distanze, anche stavolta su calcio di rigore, poi all’ultimo assalto Grandis chiude definitivamente il discorso regalando al Campobasso una vittoria che profuma di trionfo.