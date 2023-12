Vigor, infortuni ridotti. La rosa come sprint in più

di Nicolò Scocchera

Dopo mesi di buio e sfiducia a causa della pioggia di infortuni che ha falcidiato la rosa di Clementi, in casa Vigor si intravede uno spiraglio di luce. Serfilippi è tornato arruolabile, Bucari e Broso stanno migliorando, discorso diverso invece per Alessandroni che non tornerà tanto presto a causa del problema alla spalla. Le attenzioni dei tifosi e del club rossoblù però, sono tutte per Lorenzo Capezzani. L’ex Fano e Tolentino ha una gran voglia di tornare protagonista, la società senigalliese lo ha aspettato e con la stessa pazienza attende un apporto prezioso nella seconda metà di campionato.

A fare il punto sul percorso di recupero ci pensa proprio Capezzani. Fiducioso e ottimista, il centrocampista sta smaltendo l’infiammazione alla gamba che non gli ha mai permesso di scendere in campo con continuità. "Sto cominciando a vedere i primi risultati – rassicura Capezzani –. Le ultime due settimane sono state più che positive, sto ritrovando il ritmo giusto quindi posso dire di essere a buon punto. Ho avuto anche la possibilità di lavorare con il gruppo in qualche allenamento, tra poco tornerò a disposizione. Mi auguro solo nessun imprevisto mi metta i bastoni tra le ruote". I timori e le ansie di inizio stagione si stanno diradando. Il sintetico del "Bianchelli", i carichi di lavoro, la sfortuna. Sono tutte cause che gli appassionati hanno tirato in ballo per dare una spiegazione ad una vera e propria ondata di guai fisici.

A mister Clementi invece interessa solo ritrovare il gruppo al gran completo, alzare il livello degli allenamenti e contare su nuove soluzioni tattiche. La strada è quella giusta e l’ottimismo cresce ancora di più ascoltando le parole di Luca Bartolini, il padrone della corsia di sinistra, anch’egli alle prese con noie muscolari assai fastidiose, ma il peggio è ormai alle spalle. "Tanto lavoro preventivo ed allungamenti muscolari per una maggiore elasticità, ormai ci ho fatto l’abitudine, sono questi gli ingredienti per evitare ricadute – dice Luca Bartolini –. Dopo la gara di Fossombrone ho accusato una fitta alla gamba, in accordo con il mister e lo staff tecnico, ho preferito non rischiare contro l’Avezzano. A Vastogirardi invece sono riuscito a giocare una mezz’oretta ed oggi sto molto meglio. Il fastidio lo sentirò sempre nel punto in cui mi sono infortunato, ma non sono preoccupato, cercherò di tornare al 100% in questi ultimi giorni dell’anno".

Ma intanto ieri sera notizie dal campo: Pesaresi si sarebbe fatto male e probabilmente salterà le prossime due partite.