Vince la palmense. L’Aurora Treia battuta, adesso rischia grosso

PALMENSE

2

AURORA TREIA

0

PALMENSE: Osso, Nazziconi M. (24’ st Cesetti), Gregonelli, Valle Indiani, Ferri, Silvestri, Marcaccio (15’st Tassi), Haxhiu, Pelliccetti E., Biondi (15’ st Virgili), Petrarulo (19’ st Ferranti). All.: Cardelli.

AURORA TREIA: Cartechini, Marchetti (19’ st Cela), Fratini (24’ st Prenna T.), Capradossi, Cervigni, Acciarresi, Massini, Ghannaoui, Ferreyra, Pucci, Andreucci. All.: Moretti.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 17’ Haxhiu, 21’st Ferranti.

Esce a testa bassa l’Aurora Treia per la sconfitta a casa della Palmense. I ragazzi di Moretti nel prossimo turno dovranno vincere contro la Cluentina per evitare di chiudere in ultima posizione. La Palmense sblocca il risultato con la bella punizione di Haxhiu al 17’ sulla quale Cartechini non può nulla. Poco dopo Petrarulo ha la chance del raddoppio. L’Aurora Treia si fa vedere dalle parti di Osso con un bel tiro di Pucci. Nella ripresa i locali raddoppiano al 21’ con Ferranti. L’Aurora nel finale è pericolosain due occasioni, ma la retroguardia non rischia molto.