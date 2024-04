Vincono sia San Gimignano che Gracciano. Pianella batte San Miniato. Ponte d’Arbia ok

A. PIANCASTAGNAIO

2

SAN QUIRICO

2

PIANCASTAGNAIO – Termina in parità la sfida tra Piancastagnaio e San Quirico, con gli ospiti che conservanoun vantaggio rassicurante sulla seconda . Il primo tempo è gradevole e giocata a viso aperto: il San Quirico passa in vantaggio al 24’ grazie alla rete siglata da Franchetti su cross di Varone, ma il Piancastagnaio trova il pareggio già prima dell’intervallo con Coppi. Nella ripresa il gioco è frammentato da molte interruzioni: al 78’, addirittura, Stolzi riceve il rosso diretto, lasciando in dieci l’Atletico, che però passa in vantaggio all’81’ con Scapigliati. Immediato il pareggio del San Quirico con Mancini (83’).