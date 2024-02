Virtus Libertas: tre punti per il secondo posto

Poker di anticipi oggi nel calcio dilettantistico. In Prima categoria, nel girone B, il Quattro Castella (27) farà visita al Sorbolo Biancazzurra (31). I reggiani vengono da due turni senza sconfitte (un pari e una vittoria), mentre per i padroni di casa sono tre i risultati positivi consecutivi (due successi e un pareggio). Si gioca alle 15 sul sintetico di Sorbolo e arbitrerà Damiano Bellini di Modena. Antipasto anche nel girone C, con una sfida tutta di casa nostra. Sul campo di Cella la Virtus Libertas (33) riceve il San Prospero Correggio (19). Sono ben 14 i punti di differenza tra le due: la Virtus con una vittoria scavalcherebbe per una notte due posizioni, portandosi al secondo posto dietro la capolista Ganaceto (41). Il successo, inoltre, manca da due turni, e lo stesso discorso vale per il San Prospero. Si gioca alle 15, direzione di gara affidata ad Alessio Krolikowski di Modena.

La Seconda categoria offre due anticipi: nel girone D la Virtus Bagnolo (22, nella foto l’allenatore Maurizio Nobili) ospita lo Sporting Cavriago (18) al Campari. Fischio d’inizio alle 14.30, il fischietto è Roland Bytyci di Reggio. Entrambe sono reduci da un successo: la Virtus potrebbe, con tre punti, avvicinarsi alla zona playoff, mentre lo Sporting cerca punti per tirarsi fuori dalla zona playout. Infine, nel girone E, la Boiardo Maer (28) se la vedrà in casa (a Pratissolo) con la Fonda Pavullese (12). Quest’ultimi sono terz’ultimi e arrivano da due ko, mentre la Boiardo non perde da ben 9 turni. Dirige Pasquale Ragosta di Modena.