VISTO DAGLI ALTRI. A questo Spezia prima di tutto serve un attacco

Spezia allo sbando necessita anzitutto di più e miglior attacco secondo la stampa nazionale. Marco Magi sulla Gazzetta dello Sport scrive: "Per D’Angelo, che ha subito 10 reti nelle ultime 4 partite, segnandone soltanto 2, l’arrivo di uno o più attaccanti è imprescindibile. E non perché lo urlino i tifosi, insieme all’ennesimo invito ai Platek (condito da striscione e lancio di torce in campo) a lasciare lo Spezia. Moro è poco motivato, Pio esposito e Krollis poco significativi in un reparto che vive di estemporaneità e qualche lampo di Verde". Sembra fargli in sostanza eco Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport-Stadio: "Spezia divorato dalla pressione, da un mercato a rilento e da problemi ben più grandi di quelli di campo. E’ l’11ª partita senza gol all’attivo su 21 con peggior attacco del torneo e ancora D’Angelo non ha ricevuto un attaccante, contestazione perenne di una piazza che chiede rispetto a una proprietà che pare lontana". Su Tuttosport, che nei titolini sottolinea come "Alla fine i tifosi liguri voltano le spalle alla squadra andata sotto la curva", Armando Napoletano sostiene che lo Spezia "si è abituato a perdere. Il mercato di Macia, per qualità e tempismo, la sta affossando". Sul fronte dei giornali politici, Lorenzo Mangini sulla Repubblica afferma che "Servono due-tre rinforzi in fretta e soprattutto chiarezza, un segnale forte della proprietà che, però, pare invisibile. C’è tempo per rimediare, cinquantuno punti in palio sono veramente tanti, ma serve fare quadrato". Nelle pagelle infine si fatica in generale a trovare qualche sei. Solo Zoet prende 6,5 su tutti e tre i quotidiani sportivi.

Andrea Catalani