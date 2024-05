Vitaliano Bonuccelli nuovo allenatore del San Donato Tavarnelle

Firenze, 28 maggio 2024 – Dopo una breve pausa dalla chiusura del campionato, il San Donato Tavarnelle del presidente Andrea Bacci, in poco tempo ha sciolto due nodi importanti per la programmazione della nuova stagione di serie D 2024-25. A qualche giorno dall’arrivo del nuovo direttore sportivo, l’ex calciatore Tommaso Ghinassi che prenderà il posto di Lorenzo Vitale, la società gialloblù comunica che l’allenatore per la prima squadra del San Donato Tavarnelle è Vitaliano Bonuccelli. Al già nutrito curriculum del tecnico viareggino, con le esperienze nelle panchine di società come Fortis Juventus, Follonica Gavorrano, Massese, Lornano Badesse, Real Forte Querceta, Pianese e nell’ultima stagione Grosseto, si è aggiunge anche questa del San Donato Tavarnelle.

“Siamo al lavoro per costruire la squadra, in un girone che si preannuncia ricco di compagini molto forti, – sono le prime parole del nuovo allenatore Bonuccelli – la società mi ha illustrato il suo progetto e sono ben lieto di aver accettato per i colori gialloblu”. Definita l’area tecnica, la prossima settimana la società del San Donato Tavarnelle dovrebbe iniziare a decidere le prime scelte in fatto di giocatori per allestire la nuova rosa per la prossima stagione di serie D.

Giovanni Puleri