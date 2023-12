Vittoria corsara del Bettolle. Castellina ko. L’Olimpic non fa sconti, super Radicondoli

STAGGIA

2

ROSIA

2

STAGGIA SENESE – Reazione d’orgoglio dello Staggia, che rimonta nella gara casalinga con il Rosia dallo 0-2 e alla fine si rammarica per aver mancato l’occasione di un sorpasso che forse avrebbe pure meritato. Coko e Pagliantini siglano le reti ospiti, mentre a ridurre le distanze per i locali provvedere Guarnera su calcio di rigore. Sull’1-2 termina il primo tempo. Nella ripresa, poco oltre la metà il pareggio, sempre con Guarnera, da parte dello Staggia (che in settimana ha deciso di sollevare dall’incarico mister Voltolini per affidare adesso la squadra al dg Francesco Becucci). Nel finale, poi, non si concretizzano le opportunità del tris per i locali.