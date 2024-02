Vittoria di platino. L’Appignanese manda ko l’Atletico Centobuchi

Appignanese

2

Atletico Centobuchi

1

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Giampaoli, Tarquini, Fagiani, Argalia, Carboni, Gagliardini, Pistelli, Medei, Raponi (26’ st Pietrantonelli). All.: Cantatore.

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, D’Intino (8’ st Zadro), Picciola (21’ st Liberati), Galli, Napolano, Cialini. All. Fusco.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 8’ Cialini, 35’ Gagliardini, 44’ st rig. Tarquini.

Note. Presenti 150 spettatori. Espulso Liberati.

L’Appignanese centra una preziosa vittoria ai danni dell’Atletico Centobuchi.Ospiti in vantaggio con Cialini che sfrutta all’8’ l’assist di Napolano. Al 31’ l’arbitro assegna il rigore all’Atletico per l’atterramento di Cialini: batte Napolano e Pettinari respinge. Al 35’ il pareggio di Gagliardini. Al 44’ della ripresa l’episodio chiave della gara: ripartenza dell’Appignanese, Liberati contrasta fallosamente un avversario in area e viene espulso. Sul dischetto va Tarquini che insacca.