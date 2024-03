Vittoria e vetta a meno 4. Il Camaiore può sognare

camaiore

2

geotermica

1

CAMAIORE: Barsottini; D’Alessandro, Velani, Zambarda; Borgia, Amico, Anzillotti, Da Pozzo, Crecchi; Geraci (29’ st Biagini), Kthella (19’ st Imbrenda). (A disposizione: Azioni, Arnaldi, Verona, M. Ricci, Natali, Pezzini, Adami). All. Pietro Cristiani.

GEOTERMICA: Rossi, Gadiaga, Pruneti, Pavoletti, Caccio, Mecacci, Scottu (27’ st Zoncu), Puccini (27’ st Dussol), Pellegrini, Falchini, Campo. (A disposizione: Bettarini, Coli, Pashja, Spagnoli, Romeo, Penco, Venturi). All. Matteo Niccolai.

Arbitro: Solito di Piombino (assistenti De Stefano di Empoli e Bellè di Livorno).

Reti: 14’ pt Scottu (G), 20’ autorete (C), 27’ Geraci (C).

Note: ammoniti Anzilotti (C), Geraci (C), Puccini (G), Amico (C), Mecacci (G), Pavoletti (G) e Zoncu (G)

CAMAIORE – Vince ancora il Camaiore, stavolta in rimonta. E così fanno 37 punti nelle 17 partite della gestione Pietro Cristiani, di cui ben 19 punti racimolati soltanto nelle ultime 7 gare. Ma soprattutto grazie alla contemporanea sconfitta della capolista Tuttocuoio (che ha perso 1-0 il derby con la Cuoiopelli: decisivo il gol-partita dell’ex capitano camaiorese Matteo Viola) adesso i bluamaranto sono a -4 dalla vetta, quando mancano 5 giornate al termine del campionato.

Campo più adatto alla lotta greco romana che non al calcio ieri... e per questo all’ultimo istante il tecnico dei padroni di casa cambia idea sulla formazione iniziale e anziché andare col 4-3-1-2 che aveva pensato vira deciso sul 3-5-2 rimettendo in pratica lo stesso undici che la domenica prima aveva espugnato 1-0 Perignano, con l’unica variazione relativa al rientro in difesa di Zambarda dalla squalifica (al posto di Arnaldi, che l’aveva sostituito bene). Col terreno così allentato per le forti piogge della notte e della mattinata la logica suggerisce a Cristiani di privarsi del trequartista (Ricci) e stare più abbottonato e coperto. Però parte meglio la Geotermica che da ultima della classe ha estremo bisogno di punti e passa in vantaggio col 2004 Scottu (ex Seravezza) che insacca sul secondo palo dopo la palla allungata di testa da Velani. Il Camaiore si aggiusta tatticamente e passa al 4-4-1-1 per fronteggiare il sorprendente 4-2-3-1 nemico. D’Alessandro (che era diffidato e per questo lo si voleva risparmiare in vista del River Pieve... ma alla fine non ha preso il giallo) sfila a fare il terzino, con Borgia che si alza ala a destra e Da Pozzo alto a sinistra. Il Camaiore la ribalta presto con un autorete dopo spunto del solito Borgia e poi col gol-partita di bomber Geraci (il quale irrompe in doppia cifra stagionale) che tira in girata dal limite dell’area su sviluppi di corner dopo un blocco ben preparato.