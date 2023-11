"Vittoria in rimonta per il Torrita contro il Fiesole"

TORRITA

2

FIESOLE

1

TORRITA: Bettoni, Rossi, Miele (Persiani), Fanone, Frijio, Doko, Sadiki (Pagliaccia), Pigazzini, Sacco, Danieli Vaz, El Bassraoui (Conteh). A disp.: Refi, Amendola, Balliu, Sinopoli, Doda, Goracci. All.: Caporali Carlo Alberto

FIESOLE CALCIO: Mariotti, Mina, Marchi, Martini, Meini, Fantechi (Graziani), Paggetti M., Russo, Gigli, Forconi (Maretti), Labardi (Malaman). A disp.: Raveggi, Barzini, Doria, Bargelli, Melosi. All.: Perini Francesco

Arbitro: Mohamed Bamba Pouye di Valdarno

Reti: 35’ Gigli (F), 42’ El Bassraoui (T), 97’ Conteh (T)

TORRITA DI SIENA – Importante vittoria interna ieri pomeriggio per il Torrita, che supera in rimonta il Fiesole. Buona la partenza dei padroni di casa, che costruiscono diverse occasioni da rete. Sono però gli ospiti a passare in vantaggio al 35’, con Gigli abile a raccogliere un lancio lungo e a superare Bettoni.

Ma già sette minuti dopo El Bassraoui si avventa su un tiro di Sacco respinto da Mariotti e sigla la rete del pareggio. La ripresa vede il Torrita proteso in avanti, mentre il Fiesole è costretto ad agire di rimessa. Il risultato sembra destinato a non cambiare più, ma negli ultimi secondi di recupero, subito dopo essere entrato, Conteh approfitta di una maldestra uscita del portiere avversario e in mischia regala la tanto desiderata vittoria al Torrita.

Marco Brunelli