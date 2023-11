Vittoria in trasferta per la squadra di Falivena. La Cuoiopelli gioca da capolista. E con Regoli batte la Pro Livorno La Cuoiopelli vince a Livorno contro la Pro Livorno Sorgenti e conserva il primo posto nel girone A di Eccellenza. Il gol-partita è di Regoli, che lascia partire un bolide imprendibile sotto la traversa. La Pro Livorno Sorgenti ha avuto una sola occasione, ma il gol non è arrivato.