Voglia di riscatto. Capello si è inceppato: "La gioia del gol mi manca ma presto mi sbloccherò»

E’ all’asciutto da 6 gare ma Alessandro Capello rimane il perno dell’attacco azzurro, al di là che segni o meno. Il suo contributo alla squadra, infatti non si misura soltanto col metro delle reti fatte (che in ogni caso sono 7 in 29 presenze). "Un po’ il gol mi manca – ammette serenamente l’attaccante bolognese – ma sono momenti che capitano. Contro la Juventus Next Gen non ho segnato per questione di centimetri ma sono convinto che presto mi sbloccherò di nuovo. È anche vero che l’importante è la vittoria della squadra e finché il rendimento è questo che sia il sottoscritto a segnare o qualcun altro conta poco. A livello collettivo costruiamo tanto e la logica conseguenza è segnare anche se potremo farne molti di più".

Capello è già proiettato al prossimo impegno di sabato a Ferrara: "La gara contro la Spal è da considerare di cartello perché giocheremo in uno stadio e contro una squadra che ha calcato i massimi palcoscenici fino a poco tempo fa. La Spal ha valori assoluti ed era partita per lottare per il vertice poi le stagioni possono girare male ma ciò non toglie che la sua rosa sia competitiva. Ultimamente ha anche ottenuto qualche risultato confortante, nonostante l’ultimo passo falso. Il nostro obiettivo, comunque, non cambia. Resta ovviamente di cercare il bottino pieno su ogni campo perché finché la matematica ce lo consente proveremo ad insidiare la Torres per il secondo posto. Se non sarà più possibile punteremo a consolidare il terzo posto cercando di essere la migliore del gradino più basso del podio tra tutti e tre i gironi".

INCONTRO FORMATIVO

La Carrarese Calcio ha proseguito la serie di appuntamenti del progetto intitolato “A difesa delle nuove generazioni, all’attacco delle discriminazioni“ ospitando nei locali della propria sede il quarto incontro formativo/informativo che ha avuto come tematica quella della sessualità ed in particolare delle malattie veneree trasmissibili. In quest’occasione l’uditorio era composto dalla compagine Under 17 azzurra, sicuramente il più adatto a un argomento del genere, mentre il relatore è stato il vice presidente dell’Avis di Carrara Lucian Martisca coadiuvato dal responsabile della comunicazione Aurora Otto. Gli oratori hanno spiegato e analizzato i vari aspetti soffermandosi sull’importanza della prevenzione per difendersi dai possibili contagi inconsapevoli. C’è stato tempo anche per intrattenersi coi ragazzi attraverso un dialogo costruttivo.