"Vogliamo la finale dei Mondiali". La carica viareggina dell’ItalBeach

Un grande sabato di appuntamenti ci aspetta oggi con le due semifinali (tutte africane) della 74ª Viareggio Cup e con la semifinale dell’Ital“Viareggio“ ai Mondiali di beach soccer a Dubai. "Vogliamo andare in finale e ce la metteremo tutta" è il grido di battaglia, determinato, che arriva dall’altra parte del pianeta dove Luca Bertacca (eletto “man of the match“ nel quarto di finale vinto ieri l’altro 5-2 in rimonta su Tahiti), Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali, Alessandro Remedi, Leandro Casapieri e Andrea Carpita sono pronti per la sfida odierna contro la Bielorussia alle 16.30. In palio c’è un posto nella finalissima che assegna la Coppa più importante e ambita del mondo. Per il saggio portiere Carpita (che in 6 anni, dal 2018 ad oggi, con la Nazionale ha vinto due Europei) sarebbe la seconda finale Mondiale dopo quella del 2019 (poi persa col Portogallo).

E oggi alle 15, nell’ultimo sabato di Carnevale a Viareggio, ci sono anche le due semifinali della Coppa Carnevale: allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi si affronteranno Beyond Limits e Ojodu City in uno scontro tutto nigeriano; al “Masini“ di Santa Croce sull’Arno invece sfida tra la nigeriana Mavlon e la congolese Centre National Brazzaville. Non era mai successo prima nella storia del Torneo. In passato al massimo erano state tre formazioni straniere sulle quattro chiamate per merito (dopo avere superato i quarti) a giocare le semifinali: l’edizione numero 74 della Viareggio Cup diventa quindi un festival africano (delle tre squadre della Nigeria il Beyond e l’Ojodu erano al debutto quest’anno mentre il Mavlon alla sua 2ª partecipazione). Nel 1951 con la Sampdoria alle semifinali approdarono il First Vienna, il Partizan Belgrado e il Racing Parigi. Il titolo sarebbe poi andato al Partizan (che batté 2-1 la Samp in finale). Nel 1970 ancora tre straniere in semifinale: Dukla Praga, Rijeka e Partizan Belgrado, col Milan che poi sarebbe stato sconfitto in finale 1-0 dal Dukla. La cosa certa è che per la prima volta il Torneo di Viareggio verrà vinto da una squadra africana e che, dopo 11 anni (l’ultima a riuscirci fu la belga Anderlecht nel 2013), il successo andrà a un club straniero.

Domani poi classica domenica del pallone dei dilettanti, dalla Serie D alla Seconda categoria. Questo il programma delle gare delle formazioni versiliesi domani: alle 14.30 in Serie D (24ª giornata) il Real Forte dei Marmi Querceta sarà al “Picchi“ di Livorno in quella che sarà una sfida da ex per mister Buglio, Pecchia, Gemmi, Giuliani ed Apolloni mentre in Eccellenza (23ª) il lanciatissimo Camaiore ospiterà il Montecatini al Comunale; alle 15 in Promozione (25ª) saranno impegnate in trasferta sia la capolista Viareggio (a Larciano) sia la più in forma del momento Pietrasanta (a Settimello), in Prima categoria (22ª) spicca il derby Corsanico-Forte dei Marmi a “Le Colline“ nel girone A dove il Capezzano riceve il C.Q.S. Pistoia mentre nel girone B la Torrelaghese va nel fortino della corazzata San Giuliano, in Seconda categoria (pure qui 22ª) Massarosa-Ospedalieri, Lido di Camaiore-Pontasserchio e Carrarese Giovani-Sporting Camaiore.