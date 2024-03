Vola il Follonica Gavorrano. Souare e Ampollini spietati

Un gol per tempo e il Follonica Gavorrano batte con il più classico dei risultati la Sangiovannese, espugnando un campo difficile e mantenendo la prima posizione in classifica. A regalare lo 0-2 per i biancorossoblù due reti arrivate entrambe nei primi minuti delle due frazioni. Pronti via e i ragazzi di Masi ci provano subito con un diagonale di Regoli, che non è potente ed è quindi facile preda del portiere. Al 6’ biancorossoblù ancora pericolosi: questa volta è Nardella che salta un avversario e impegna con il sinistro a giro l’estremo difensore della Sangiovannese, che devia in angolo con una bella prodezza. E la partenza forte del Follonica Gavorrano si concretizza sugli sviluppi del tiro dalla bandierina. Sul corner arriva infatti il vantaggio dei ragazzi di Masi: batte Lo Sicco, Pignat si inserisce e di sponda la rimette in mezzo, pescando Souare appostato nell’area piccola che in tuffo trova l’incornata vincente e lo 0-1 per il Follonica Gavorrano. Dopo il gol si apre una fase maggiormente giocata a centrocampo tra le due squadre, fino alla mezz’ora non si registrano altre occasioni degne di nota per le due squadre. Al 39’ la Sangiovannese tenta comunque una reazione con Benucci, che prova una conclusione che si spegne sul fondo. Nessun pericolo per Filippis, che si fa comunque trovare pronto sulla traiettoria del tiro. Al termine dell’unico minuto di recupero termina così la prima frazione, con i biancorossoblù in vantaggio per 0-1 sulla Sangiovannese. Al rientro in campo il Follonica Gavorrano riparte in avanti, con un calcio d’angolo su un tiro ribattuto di Regoli da cui nasce il raddoppio biancorossoblù. È Ampollini a trovare la rete dello 0-2 sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto ancora da Lo Sicco, approfittando di un batti e ribatti in area. A metà ripresa la Sangiovannese prova anche a operare dei cambi per dare vitalità all’azione offensiva, inserendo Caprio e Nannini per Romanelli e Rotondo. Al 30’ ci prova da fuori Lo Sicco, palla deviata dalla difesa che termina docile tra le braccia del portiere. Al triplice fischio è 0-2 per il Follonica Gavorrano, che espugna il terreno di gioco della Sangiovannese senza correre rischi e mantiene la prima posizione in classifica.